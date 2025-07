'Miss Universe Latina: El Reality': cómo ver hoy la final del certamen en vivo y todo lo que debes saber

Este lunes 21 de julio se transmite la gran final del Miss Universe Latina: El Reality, donde se elegirá a la representante de la comunidad latina en EE.UU. rumbo a Miss Universo 2025.

Después de casi ocho semanas de competencia, Miss Universe Latina: El Reality llega a su esperada gran final este lunes 21 de julio por la noche. Ocho finalistas se enfrentarán en una última gala para conseguir la corona y convertirse en la primera representante de la comunidad latina que reside en Estados Unidos en el certamen Miss Universo 2025.

“La corona está cada vez más cerca”, publicó Telemundo en sus redes sociales tras la última eliminación doble. El domingo se despidieron de la competencia Isbel Parra y Skarxi Marte. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue la caída de Laura Pérez, quien sufrió un accidente al precipitarse desde una altura de tres metros en lo que iba a ser el reyo final del concurso.

El programa se estrenó el pasado 3 de junio en la televisora de habla hispana, que anunció que la ganadora obtendrá no solo un cupo para el Miss Universo 2025 —a realizarse en noviembre en Tailandia—, sino también un premio de 100,000 dólares.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el esperado final del reality...

¿Quiénes integran el Top 8?

Laura Pérez (Cuba) – Florida

(Cuba) – Florida Andrea Bazarte (México) – Texas

(México) – Texas Génesis Dávila (Puerto Rico) – Florida

(Puerto Rico) – Florida Gemmy Quelliz (República Dominicana) – Nueva York

(República Dominicana) – Nueva York Osmariel Villalobos (Venezuela) – Florida

(Venezuela) – Florida Jelly Gilart (Cuba) – Florida

(Cuba) – Florida Ediris Joan (Puerto Rico) – Iowa

(Puerto Rico) – Iowa Yamilex Hernández (República Dominicana) – Nueva Jersey

Severo accidente en el programa estelar de Telemundo. Previo a la gran final de "Miss Universe Latina, El Reality", la competidora cubana, Laura Pérez, sufrió terrible caída desde las alturas.



Tuvieron que parar el certamen y dicha prueba ha sido cancelada. pic.twitter.com/IyrNZYrCBX — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) July 21, 2025

¿Quiénes fueron eliminadas?

Isbel Parra (Venezuela) - California Skarxi Marte (República Dominicana) - Nueva York Fernanda Sosa (Uruguay) - Florida Daniela Castaño (Colombia) - Florida Erika Marchena (República Dominicana) - Florida Nathalya Pedroso (Nicaragua) - Texas Debbie Ruiz (Guatemala) - California Silvia Ledesma (México) - California Giselle Burgos (México) - California Lidia Venegas (México) - California Erelly Martínez (República Dominicana) - Nueva Jersey Daniela Londoño (Colombia) - Georgia Nathalia Tasama (Colombia) - Florida Brithanny Marroquín (Honduras) - Carolina del Sur Joseline Rodríguez (Venezuela) - Florida Azalia Arredondo (México) - Texas Elba Mendoza (México) - Texas Nitza Valdez (México) - Texas Andrea Aguilar (El Salvador ) - California Marcela Delgado (México) - Texas Ashley Flete (Venezuela) - Florida Natali Rodríguez (Argentina) - Florida

¿Por qué renunció Zuleyka Rivera?

El pasado 16 de junio, Zuleyka Rivera —primera capitana del equipo Rubí y Miss Universo 2006— anunció su renuncia al programa durante una transmisión en vivo, luego de un tenso intercambio con el jurado. Todo ocurrió tras un reto, cuando el diseñador David Salomón cuestionó sus consejos.

“¿A qué te refieres? Dilo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? ¿No, verdad? Nunca lo has estado”, respondió Zuleyka. Posteriomente, la exreina de belleza decidió retirarse diciendo: "Ya yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches. Muchas gracias".

¿Quiénes son los jurados?

El jurado está compuesto por la actriz mexicana Aracely Arámbula, el diseñador David Salomón y el actor colombiano Fabián Ríos. Además, el voto del público ha sido clave para definir a la ganadora.

En la conducción se encuentra Jacqueline Bracamontes, mientras que el influencer Sebastián Villalobos se encarga de mostrar el detrás de cámaras con contenido exclusivo desde el backstage.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universe Latina, El Reality?

La gran final se transmitirá este lunes 21 de julio a las 7 p.m. (hora del Este) a través de la señal de Telemundo. También estará disponible en la aplicación de la cadena, en la plataforma Peacock, y vía Telemundo Internacional para toda Hispanoamérica.

Horarios en EE.UU. para ver Miss Universe Latina, El Reality

7 p.m. – Hora del Este (ET) : Nueva York, Florida (ET), Nueva Jersey, etc.

: Nueva York, Florida (ET), Nueva Jersey, etc. 6 p.m. – Hora Central (CT) : Texas, Illinois, Luisiana, etc.

: Texas, Illinois, Luisiana, etc. 5 p.m. – Hora de la Montaña (MT) : Colorado, Nuevo México, Utah, etc.

: Colorado, Nuevo México, Utah, etc. 4 p.m. – Hora del Pacífico (PT): California, Nevada, Washington, etc.

