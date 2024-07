¡Está embarazada! Margot Robbie, estrella de 'Barbie', espera su primer hijo junto a su esposo Tom Ackerley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Margot Robbie está embarazada. Según informó la prensa internacional, la actriz y productora australiana, que dominó la taquilla en 2023 con el estreno de la película Barbie, espera su primer hijo junto a su marido, Tom Ackerley, con quien está casada desde 2016.



"Múltiples fuentes nos confirman que la estrella de Barbie, de 34 años, y su marido, Tom Ackerley, están esperando su primer bebé", comunicó People el domingo. Sin embargo, los representantes de Robbie y Ackerley aún no han brindado comentarios.



También han surgido fotos que muestran a Robbie con la barriga ligeramente abultada durante unas vacaciones en Italia. En estas imágenes, publicadas por Daily Mail, se ve a Margot subiendo cuidadosamente a un bote con la ayuda de su esposo, quien le ofrece la mano para que se sostuviera.

¿Cómo se conocierton Margot Robbie y Tom Ackerley?

La relación entre Margot Robbie y Tom Ackerley, actor y productor británico también de 34 años, comenzó en 2013 tras conocerse en el rodaje del drama Suite Française, donde ella interpretaba a Celine y él se desempeñaba como ayudante de dirección.



Inicialmente, fueron solo amigos, pero su relación evolucionó mientras trabajaban juntos en la productora LuckyChap, que también incluye a la amiga de la infancia de Robbie, Sophia Kerr, y a Josey McNamara. La compañía ha producido varias películas y series de televisión protagonizadas por Robbie, incluyendo I, Tonya, Birds of Prey y Barbie.



La pareja siempre ha mantenido su romance en privado y no anunció su compromiso antes de casarse. En 2016, finalmente contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Byron Bay, Australia.



Recientemente, Ackerley comentó al The Sunday Times que manejan su vida profesional y personal de manera "perfecta", pasando "las 24 horas del día juntos". "No tenemos un interruptor de encendido y apagado. Todo se ha convertido en una sola cosa", dijo.

