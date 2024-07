Esta TerBlanche, estrella de 'All My Children', falleció a los 51 años

La actriz sudafricana participó en más de cien episodios de la popular serie de ABC. Su representante la describió como una persona "amable, cariñosa, generosa y atenta".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta TerBlanche, la actriz sudafricana conocida por su papel de Gillian Andrassy Lavery en la popular serie Todos mis hijos (All My Children), ha fallecido, según confirmó su representante, Annie Spoliansky.



TerBlanche murió el jueves 18 de julio en Los Ángeles a los 51 años, según los registros de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles, donde residía. Las autoridades aún no han determinado la causa de su fallecimiento.



En un comunicado a CNN, Spoliansky describió a TerBlanche como una "persona amable, cariñosa, generosa y atenta" que "se preocupaba profundamente por todas las personas y los animales".



En sus redes sociales, Spoliansky expresó: "Estoy profundamente entristecida por la pérdida de mi querida amiga y clienta Esta TerBlanche. Ella era un alma hermosa y gentil que será increíblemente extrañada".

¿Quién fue Esta TerBlanche?

Esta TerBlanche es recordada por su papel de Gillian Andrassy Lavery en la exitosa telenovela Todos mis hijos (All My Children), emitida por ABC desde 1997 hasta 2001. Tras dejar la serie, regresó para aparecer en un episodio en 2011. En total, su personaje estuvo presente en más de cien capítulos.



En Todos mis hijos, TerBlanche interpretó a una orgullosa princesa húngara y sobrina de Dimitri Marik. Su personaje desarrolló un romance con Ryan Lavery, interpretado por Cameron Mathison, y la pareja se casó en la serie.



Después de la muerte de su personaje en 2001, TerBlanche regresó a Sudáfrica, donde abrió un spa y colaboró con el cineasta Michael Kastenbaum en varios documentales. También presentó varios programas de televisión en su país natal.



TerBlanche comenzó su carrera como actriz en Sudáfrica, donde nació y creció, antes de mudarse a Estados Unidos en 1995. Antes de su traslado, fue coronada Miss Teen Sudáfrica en 1991 y apareció en la primera telenovela diurna sudafricana, Egoli: Place of Gold.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis