Yiddá Eslava envía cartas notariales a Julián Zucchi: "Llego a Lima y me reciben con sorpresas"

Antes conocidos como una de las parejas más queridas del espectáculo, ahora son protagonistas de una batalla legal. Julián Zucchi sorprendió al compartir en sus redes sociales que ha recibido dos cartas notariales dirigidas a su expareja, Yiddá Eslava, luego de que él expresara la posibilidad de tomar medidas legales en su contra. "Llego a Lima y me recibe con sorpresas", escribió.



El pasado martes, Zucchi hizo su primera aparición en televisión desde la polémica separación de Eslava, quien lo acusa de haberla engañado con otra mujer. Desde Argentina, reveló que estaba considerando emprender acciones legales contra aquellos que hayan difundido acusaciones falsas en su contra.



“Yo quiero que mis hijas, cuando sean grandes y vean en Internet imágenes de su papá, solo vean palabras lindas mías hacia ella. Yiddá es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia”, dijo al programa América Hoy.

¿Qué le exige Yiddá Eslava a Julián Zucchi?

De vuelta en Lima, Julián Zucchi reveló que ha recibido dos cartas notariales de Yiddá Eslava, con quien tuvo una relación amorosa por once años. En la primera carta, Eslava solicita que Zucchi se abstenga de mencionarla en cualquier contexto, advirtiendo que de lo contrario, tomaría medidas legales en su contra.



El documento indica: “Solicito que, de manera inmediata y expresa, deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet o de naturaleza análoga, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales tendientes a proteger y salvaguardar mi integridad y mi buen nombre”, indica el documento.



En la segunda carta notarial, Eslava informa que llevará a cabo actividades en el inmueble que anteriormente albergaba la productora propiedad de ambos, "desde el 2 de abril hasta el 31 de enero de 2025", y durante este período, Zucchi no tendrá permitido el ingreso a las instalaciones.



Consultado por América Hoy sobre la notificación, el actor argentino, quien protagoniza junto a su expareja la trilogía Sí, mi amor, respondió: "Como sabes, me llegó una carta notarial que me impide hablar de ella [Yiddá] y además no seguiré alimentando este tema. Todo lo que se tenga que arreglar se arreglará en privado y con los abogados".

