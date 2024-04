Julián Zucchi no pudo ingresar a local de productora que tiene con Yiddá Eslava

Julián Zucchi no pudo ingresar al local que alberga la productora que tiene con su expareja Yiddá Eslava. De acuerdo con las imágenes difundidas este lunes 8 de abril por el programa Amor y fuego, el argentino llegó, a bordo de su camioneta, a la puerta del inmueble donde está la empresa productora intentando entrar sin éxito.

En el video mostrado se puede ver a Julián Zucchi forcejeando la entrada de la reja para poder ingresar al local. No obstante, la puerta no logra abrirse por lo que se especula que Yiddá Eslava pudo haber cambiado la chapa de la cerradura. Esto, luego de conocerse que le mandó una carta notarial al padre de sus hijos impidiéndole el ingreso a dicho reciento desde el último 2 de abril hasta el 2025.

Posteriormente, en un video compartido en su chat de fans en Instagram, el actor de ‘Sí, mi amor’ confirmó que no pudo entrar al inmueble de la productora de la que es propietario junto con Eslava.

Julián Zucchi contó que recibió dos cartas notariales de Yiddá Eslava. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava envía dos cartas notariales a Julián Zucchi

Julián Zucchi contó que recibió dos cartas notariales de Yiddá Eslava, con quien tuvo una relación amorosa por once años. En la primera carta, Eslava solicita que Zucchi se abstenga de mencionarla en cualquier contexto, advirtiendo que de lo contrario, tomaría medidas legales en su contra.

“Solicito que, de manera inmediata y expresa, deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa, shows privados o públicos, programas de internet o de naturaleza análoga, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales tendientes a proteger y salvaguardar mi integridad y mi buen nombre”, indica el documento.

En la segunda carta notarial, Yiddá Eslava informa que llevará a cabo actividades en el inmueble que anteriormente albergaba la productora propiedad de ambos, "desde el 2 de abril hasta el 31 de enero de 2025", y durante este período, Zucchi no tendrá permitido el ingreso a las instalaciones.

Consultado por América Hoy sobre la notificación, el actor argentino respondió: "Como sabes, me llegó una carta notarial que me impide hablar de ella (Yiddá) y además no seguiré alimentando este tema. Todo lo que se tenga que arreglar se arreglará en privado y con los abogados".

Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron su separación en octubre de 2023.Fuente: Instagram (yiddaeslavap)

