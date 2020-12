Evaluna Montaner confesó que contrajo la COVID-19. | Fuente: Instagram

Ricardo Montaner comentó hace un mes que su familia había sido afectada por la COVID-19, sin embargo, no especificó qué integrantes habían contraído el virus. No obstante, la primera persona que reveló que padeció esta enfermedad fue su hija Evaluna.

En la reciente edición del show de Spotify “El Rincón de la Tribu” conducido por Camilo Echeverry, la cantante venezolana confesó que tuvieron que separarse para evitar el contagio a más personas.

La esposa del intérprete colombiano aseguró que se enfermó de COVID-19 cuando asistió a los Latin Grammy. Al principio fue asintomático, pero después comenzó a sentirse débil y decaída.

“Me duro dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable. Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, aseguró la venezolana.

“Fue bastante feo ese momento, para mí es muy importante un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito, y estuviste aquí una semana en el apartamento conmigo, con COVID y siento que era más difícil eso que estar lejos”, enfatizó.

LA DIFICULTAD DEL AISLAMIENTO

Para que Evaluna Montaner pudiera cumplir con el aislamiento, tuvo que separarse de su esposo Camilo y ambos confesaron que fue difícil estar alejados en la misma casa:

“Entonces tuvimos una semana en la que yo estuve con tapabocas y a lo lejos, sin tocarla, sin abrazarla, sin nada. ¡Qué momento complejo! No tenía tan claro lo que era para mí la cercanía física y poder abrazarte y descansar en la temperatura tuya, hasta que me di cuenta cuando llegué aquí”, finalizó el intérprete de ‘Tutu’.

