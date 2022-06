Ezra Miller abandona Instagram tras ser denunciado por abusar, manipular y retener a una menor. | Fuente: EFE

Ezra Miller se encuentra no habido tras ser acusado de agredir y drogar a la joven Tokata Iron Eyes, a quien conoció cuando ella tenía 12 años y él 23. Los padres de la víctima hicieron la denuncia y el juicio fue programado para el próximo 12 de julio.

Sin embargo, la policía no pudo hacer efectiva la demanda debido a que el actor está inubicable, pues además de enfrentar la reciente acusación, también debe responder por los altercados que protagonizó en Hawái.

MENSAJE DESAFIANTE

En plena polémica, el actor usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje desafiante a las autoridades: "No puedes tocarme, estoy en otro universo", publicó el intérprete de Animales Fantásticos en sus stories. "Mensaje desde otra dimensión", agregó.

"Estoy protegido de las personas negativas y sus malas intenciones. Mi espíritu, mente, cuerpo, alma y éxito no se alteran por la envidia de nadie. Estoy protegido de todas las personas negativas que intentan lastimarme. Subconsciente y conscientemente. Elimino a todos y cada uno de los compañeros ocultos que son enemigos ocultos", publicó antes de borrar su cuenta de Instagram.

Debido a sus constantes polémicas, aún se desconocen las repercusiones que tendrá en su papel como Flash en las cintas de DC. Hasta el momento, la reciente película del superhéroe continúa con su fecha de estreno para el 23 de junio de 2023.



Captura del mensaje que Ezra Miller dejó en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram

LA ACUSACIÓN CONTRA EZRA MILLER

El actor Ezra Miller continúa en el ojo de la tormenta luego de que haya sido señalado de golpear a una menor de edad. Chase, padre de Tokata Iron Eyes, la joven que ha sido supuestamente violentada, confesó que “no tienen idea de dónde están Tokata y Ezra para obtener ayuda de otras jurisdicciones".

Sin embargo, el protagonista de ‘The Flash’ no ha sido localizado y no asistió al Tribunal Tribal Sioux de Standing Rock para que exprese su opinión y se defienda. De acuerdo con el informe presentado por el señor en la corte, el actor “utiliza la violencia, intimidación, amenaza con violencia, miedo, paranoia, delirios y las drogas para dominar a la joven adolescente Tokata".

A pesar de esta situación, la joven menor de edad utilizó sus redes sociales para mostrarse en desacuerdo con las acusaciones de su padre y confesó que Ezra Miller ha sido “un apoyo cariñoso y una protección inestimable”. Todo esto mientras ha sufrido unos altibajos emocionales en los últimos años.



