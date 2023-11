Fallece a los 74 años George 'Funky' Brown, legendario baterista de Kool & the Gang

George Funky Brown, cofundador y talentoso baterista de Kool & the Gang, falleció a los 74 años tras una valiente batalla contra el cáncer de pulmón. Según medios internacionales, el músico murió la noche del jueves en su casa de Los Ángeles.

Brown, responsable de éxitos como Jungle Boogie, Celebration y Ladies Night, había compartido su lucha contra el cáncer de pulmón en una entrevista con KCAL News un mes antes de su fallecimiento.

En julio, presentó su libro de memorias, Too Hot: Kool & the Gang & Me, y colaboró en el lanzamiento del álbum People Just Wanna Have Fun, el cual marcó el capítulo 34 en la rica historia musical de la banda.

¿Quién fue George Funky Brown?

La infancia de Brown en Jersey City, Nueva Jersey, fue moldeada por la influencia de destacados bateristas como Elvin Jones, Art Blakey y Jack DeJohnette. Desde sus primeros días tocando en bares de jazz mientras aún estaba en la escuela secundaria, demostró su amor por la música.

El éxito de Kool & the Gang

En 1969, la banda, inicialmente conocida como Jazziacs, evolucionó hacia Kool & the Gang, con miembros como Robert Kool Bell, Ronald Bell, Ricky West, Robert Mickens, Dennis Thomas y Charles Smith. La fama llegó en 1973 con el álbum Wild and Peaceful, destacando éxitos como Jungle Boogie y Hollywood Swinging.

El hito de la banda llegó en 1979 con el Grammy al Álbum del Año por la banda sonora de Saturday Night Fever. Al año siguiente, Celebrate! consolidó su estatus, encabezado por el icónico tema Celebration, que alcanzó el número uno en la lista Billboard 100 de Estados Unidos.

La carrera de Brown no solo fue notable por su destreza en la batería, sino también por sus contribuciones como compositor en éxitos como Get Down On It, Cherish y Johanna.