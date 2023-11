Shakira, de triunfar en los Latin Grammy a los tribunales: enfrenta millonario juicio fiscal en Barcelona

A punto de concluir un año marcado por su destacado resurgimiento profesional, Shakira, una de las figuras triunfadoras en la reciente edición de los Premios Latin Grammy 2023, se encuentra al borde de enfrentar uno de los desafíos más complejos de toda su carrera.

Este lunes, la intérprete de Hips Don't Lie se presenta ante un tribunal en Barcelona para iniciar el juicio por presunto fraude fiscal de casi 14,5 millones de euros, con la Fiscalía solicitando una pena de más de ocho años de prisión y una multa de 23.8 millones de euros. En julio, además, el Ministerio Público le interpuso una nueva querella por otras supuestas irregularidades tributarias.

En medio de este proceso legal, la estrella de 46 años revela que ha atravesado un período complicado, marcado por litigios fiscales y su mediática ruptura con Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, después de más de una década de matrimonio y dos hijos en común.

De esa relación fallida nacieron canciones como TQG junto Karol G y la sesión 53 con el productor Bizarrap, conocida Pa’ tipos como tú, ambas ganadoras del Latin Grammy 2023. En una declaración a la revista Elle en 2022, Shakira confesó: "En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz".

El resurgimiento de Shakira

En junio de 2022, arrancaría el periodo más complicado para Shakira, del que afirma estar saliendo tras dejar Barcelona para afincarse con sus hijos en Miami hace unos meses. "Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos", explicó en la revista ¡Hola!. "He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido", agregó.

El tema que la catapultó nuevamente a la fama, la famosa Bzrp Music Sessions, Vol. 53, es una suerte de catarsis sobre su separación. Con estrofas como "a ti te quedé grande" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", fue reconocido como Canción del Año en los Latin Grammy. Al recibir el galardón, Shakira emocionada dedicó el premio a sus hijos, prometiendo buscar la felicidad en el futuro.

"Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz", afirmó. "En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", zanjó emocionada en la entrega de premios realizada por primera vez en Sevilla.

También agradeció al público español: "Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará".