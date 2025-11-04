Miss Universo 2025: Fátima Bosch recibe el respaldo de Victoria Kjær, Sheynnis Palacios y otras reinas tras polémica

La representante de México recibió el respaldo público de Victoria Kjær, Sheynnis Palacios y Ximena Navarrete, entre otras reinas de belleza, tras su polémica con Nawat Itsaragrisil.

A solo semanas de la gran final del Miss Universo 2025, el mundo habla del certamen de belleza, pero no por sus deslumbrantes candidatas, sino por la polémica en torno a Fátima Bosch, Miss Universo México, y Nawat Itsaragrisil, coorganizador del evento en Tailandia, quien la llamó “tonta” durante la ceremonia de entrega de bandas.

Como era de esperarse, no tardaron en llegar las muestras de apoyo de otras reinas de belleza, incluidas varias exganadoras del título universal, como Sheynnis Palacios, Ximena Navarrete y la actual soberana, Victoria Kjær, así como la peruana Tatiana Calmell, Miss Universo Américas.

Las redes sociales estallaron cuando se viralizaron imágenes de Nawat alzando la voz en pleno evento y reclamando a Fátima por no haber publicado en sus redes el contenido que la organización había solicitado. Tras el incidente, la mexicana decidió abandonar el lugar y declaró a las cámaras: “Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte".

Las reinas del Miss Universo respaldan a Fátima Bosch

La modelo danesa Victoria Kjær, Miss Universo 2024, quien también estuvo presente durante la ceremonia este martes, mostró su apoyo a Fátima Bosch y afirmó: “Esto se trata de los derechos de las mujeres. Lo siento mucho, pero así no se deben manejar las cosas. Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso, y no lo puedo tolerar. Por eso tomaré mi abrigo y me voy".

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023 y la primera nicaragüense en ganar la corona universal, publicó un extenso mensaje en redes: “No es aceptable que una mujer sea insultada o menospreciada públicamente y bajo los reflectores de un certamen internacional que pretende promover la voz, el talento y la dignidad de las mujeres. Las candidatas merecen un ambiente seguro, profesional y digno”.

Por su parte, la mexicana Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, escribió: “Muchos me han cuestionado por qué no he estado presente en los últimos años, y es porque no veo que las cosas se estén haciendo bien. Pidan ayuda a los expertos que saben cómo hacer este show de manera correcta”.

Su compatriota Lupita Jones, Miss Universo 1991, también se pronunció: "Aplaudo y respaldo las palabras de Fátima: ‘No importa si tienes un sueño o una corona; si eso te quita la dignidad, debes irte'. Estas plataformas están para impulsar y fortalecer la voz de las mujeres, no para callarlas”.

Finalmente, la peruana Tatiana Calmell, Miss Universo Perú 2024 y Miss Universo Américas, compartió en sus historias una imagen de Fátima Bosch y añadió: “Una reina en todo el sentido de la palabra".

Fátima Bosch se pronuncia

Horas después del incidente, la cuenta oficial de Miss Universo México publicó un comunicado en el que expresó su respaldo total a Fátima Bosch: “Lo sucedido es inaceptable. Ninguna mujer merece ser insultada o humillada. Sabemos que esta plataforma no fue creada para dividir ni degradar, sino para enaltecer a las mujeres y darles voz y voto en el mundo. Hoy y siempre, México está contigo, Fátima”.

Por su parte, la Organización Miss Universo emitió un pronunciamiento oficial, asegurando que envió una delegación encabezada por su director ejecutivo, Mario Búcaro, a Tailandia para reforzar la coordinación con los organizadores locales y garantizar la seguridad de todas las candidatas.

En Instagram, Miss Universo también compartió una imagen donde se observan reunidas varias candidatas -entre ellas las representantes de Palestina, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico- junto al mensaje: “Esto es empoderamiento femenino. Esto es sororidad. Por siempre y para siempre, Miss Universo”.

Horas después, Fátima Bosch reapareció ante cámaras y confirmó que seguirá en la competencia, reafirmando su compromiso con su país y con el mensaje de empoderamiento femenino: “Mientras haya Miss Universo, mi equipo tiene representante”.

