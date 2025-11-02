Miss Universo 2025: cómo votar por la peruana Karla Bacigalupo en el certamen de belleza

Este domingo iniciaron oficialmente las actividades del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, con el registro y la primera sesión de fotos de las candidatas. Entre ellas, la peruana Karla Bacigalupo destacó por su presencia y belleza.
Bacigalupo, de 33 años, llegó al registro luciendo un minivestido bordado de Beneai by Ani Álvarez Calderón, con motivos geométricos y colores vibrantes. Durante el encuentro saludó a Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo y anfitrión del certamen, quien le entregó un obsequio de bienvenida.
En un video compartido en redes sociales, Karla se presentó ante los seguidores del concurso: "Hola a todos. Soy Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, y estoy aquí en el hotel, en mi primer día en el Miss Universo. Estoy muy feliz de compartir este momento con todos ustedes, y estoy ansiosa por conocer a todo el equipo y a las chicas".
Karla brilla en la competencia
Desde su partida de Lima, Karla Bacigalupo, Miss Universo Perú 2025, ha acaparado la atención de los medios y fanáticos. Hace una semana, fue despedida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre aplausos, banderas y pancartas con su rostro.
Días después, al llegar a Tailandia, mostró respeto por el reciente fallecimiento de la reina madre Sirikit Kitiyakara, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, a los 93 años. La modelo llegó con un enterizo blanco y un lazo negro en señal de luto.
A su llegada, dijo a la prensa: “Creo que todos tenemos algo especial para brindar, y si lo recordamos, el brillo vendrá por defecto.” También recordó un consejo de Jessica Newton, directora de Miss Perú: “Siempre me recuerda ser yo misma y brillar.”
El viernes, Karla se reunió con la embajadora de Perú en Tailandia, Cecilia Galarreta, con quien practicó algunas frases en tailandés. En la reunión lució un sastre amarillo, símbolo de energía y optimismo.
¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025?
La organización de Miss Universo anunció que ya se puede votar para elegir a las diez candidatas que participarán en una cena especial con Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del certamen.
Para participar, debes ingresar a la cuenta oficial de Miss Universe Thailand (@missuniversethailand) en redes sociales y ubicar el retrato de tu candidata favorita.
En Facebook (vota aquí), cada “me gusta” equivale a 5 puntos, mientras que cada compartido suma 3 puntos. En Instagram (vota aquí), cada corazón vale 10 puntos.
Las votaciones cerrarán el miércoles 5 de noviembre, a las 6 p. m. (hora local de Tailandia).
Rumbo a la corona universal
“¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, dijo emocionada Karla Bacigalupo antes de partir de Lima, recordando el triunfo de Gladys Zender, la primera y única peruana en ganar Miss Universo, en 1957.
A sus 33 años, la actriz, productora y activista por la salud mental buscará representar al país con orgullo en la gran final del certamen, que se realizará el viernes 21 de noviembre en Tailandia.