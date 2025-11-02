Miss Universo 2025: cómo votar por la peruana Karla Bacigalupo en el certamen de belleza

La representante peruana ya inició su participación en el Miss Universo 2025 desde Tailandia. Conoce cómo apoyarla en las votaciones oficiales del concurso.

Este domingo iniciaron oficialmente las actividades del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, con el registro y la primera sesión de fotos de las candidatas. Entre ellas, la peruana Karla Bacigalupo destacó por su presencia y belleza.

Bacigalupo, de 33 años, llegó al registro luciendo un minivestido bordado de Beneai by Ani Álvarez Calderón, con motivos geométricos y colores vibrantes. Durante el encuentro saludó a Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo y anfitrión del certamen, quien le entregó un obsequio de bienvenida.

En un video compartido en redes sociales, Karla se presentó ante los seguidores del concurso: "Hola a todos. Soy Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, y estoy aquí en el hotel, en mi primer día en el Miss Universo. Estoy muy feliz de compartir este momento con todos ustedes, y estoy ansiosa por conocer a todo el equipo y a las chicas".

Karla brilla en la competencia

Desde su partida de Lima, Karla Bacigalupo, Miss Universo Perú 2025, ha acaparado la atención de los medios y fanáticos. Hace una semana, fue despedida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre aplausos, banderas y pancartas con su rostro.

Días después, al llegar a Tailandia, mostró respeto por el reciente fallecimiento de la reina madre Sirikit Kitiyakara, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, a los 93 años. La modelo llegó con un enterizo blanco y un lazo negro en señal de luto.

A su llegada, dijo a la prensa: “Creo que todos tenemos algo especial para brindar, y si lo recordamos, el brillo vendrá por defecto.” También recordó un consejo de Jessica Newton, directora de Miss Perú: “Siempre me recuerda ser yo misma y brillar.”

El viernes, Karla se reunió con la embajadora de Perú en Tailandia, Cecilia Galarreta, con quien practicó algunas frases en tailandés. En la reunión lució un sastre amarillo, símbolo de energía y optimismo.

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025?

La organización de Miss Universo anunció que ya se puede votar para elegir a las diez candidatas que participarán en una cena especial con Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del certamen.

Para participar, debes ingresar a la cuenta oficial de Miss Universe Thailand (@missuniversethailand) en redes sociales y ubicar el retrato de tu candidata favorita.

En Facebook (vota aquí), cada “me gusta” equivale a 5 puntos, mientras que cada compartido suma 3 puntos. En Instagram (vota aquí), cada corazón vale 10 puntos.

Las votaciones cerrarán el miércoles 5 de noviembre, a las 6 p. m. (hora local de Tailandia).

Rumbo a la corona universal

“¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, dijo emocionada Karla Bacigalupo antes de partir de Lima, recordando el triunfo de Gladys Zender, la primera y única peruana en ganar Miss Universo, en 1957.

A sus 33 años, la actriz, productora y activista por la salud mental buscará representar al país con orgullo en la gran final del certamen, que se realizará el viernes 21 de noviembre en Tailandia.





