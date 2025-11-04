Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch protagoniza un tenso enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, coorganizador del certamen

La representante de México protagonizó un tenso momento en la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, tras ser insultada por el director del evento. Miss Universo México y varias candidatas expresaron su apoyo.

Apenas inicia la competencia y ya hay polémica. El Miss Universo 2025 vivió uno de sus momentos más tensos este martes, cuando Fátima Bosch, representante de México, se retiró de un evento oficial tras una acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen en Tailandia.

El incidente ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando Nawat se acercó a la mexicana para cuestionarla por no haber publicado en sus redes sociales el contenido que la organización había solicitado. Bosch, visiblemente sorprendida, respondió que no comprendía el motivo del reclamo, y el intercambio escaló rápidamente.

De acuerdo con videos que se viralizaron en redes sociales, el organizador elevó la voz y terminó llamando “tonta” a la concursante frente a las demás candidatas, generando incomodidad general. Fátima respondió con firmeza, exigiendo respeto y recordando que todas las participantes merecen ser tratadas con dignidad.

Pocos minutos después, la modelo decidió abandonar el recinto, mientras varias candidatas se levantaban en señal de apoyo. Ante esto, Nawat amenazó con llamar a seguridad y expulsar a quienes se retiraran del evento, lo que solo aumentó la tensión.

Fátima Bosch se pronuncia

Fuera del salón, Fátima Bosch habló con los medios locales y expresó su indignación: “Lo que acaba de hacer el director no es respetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Me dijo que me callara y muchas otras cosas”, declaró con visible molestia. Luego agregó un mensaje directo para las mujeres: “Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”.

Por su parte, Victoria Kjær, Miss Universo 2024, quien también estuvo presente durante la ceremonia, mostró su apoyo a la mexicana y afirmó: “Esto se trata de los derechos de las mujeres. Lo siento mucho, pero así no se deben manejar las cosas. Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso, y no lo puedo tolerar. Por eso tomaré mi abrigo y me voy”.

Apoyan a Miss Universo México

Horas después del incidente, la cuenta oficial de Miss Universo México publicó un comunicado en el que expresó su respaldo total a Fátima Bosch: “Lo sucedido es inaceptable. Ninguna mujer merece ser insultada o humillada. Sabemos que esta plataforma no fue creada para dividir ni degradar, sino para enaltecer a las mujeres y darles voz y voto en el mundo. Hoy y siempre, México está contigo, Fátima”.

Por su parte, la Organización Miss Universo emitió un pronunciamiento oficial, asegurando que envió una delegación encabezada por su director ejecutivo, Mario Búcaro, a Tailandia para reforzar la coordinación con los organizadores locales y garantizar la seguridad de todas las candidatas.

“La organización Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y la oportunidad para las mujeres de todo el mundo, trabajando codo a codo con todos los socios para asegurar una experiencia segura, inspiradora y memorable para cada delegada”, señaló el comunicado. Asimismo, confirmaron que todos los eventos y actividades programados continuarán según lo planeado.

En Instagram, Miss Universo también compartió una imagen donde se observan reunidas varias candidatas -entre ellas las representantes de Palestina, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico- junto al mensaje: “Esto es empoderamiento femenino. Esto es sororidad. Por siempre y para siempre, Miss Universo”.

Del mismo modo, Victoria Kjær, Miss Universo 2024, extendió su apoyo con un mensaje en sus redes: “Siempre orgullosa de mi Fátima. Defenderse no siempre es fácil, pero es uno de los actos de respeto propio y de fuerza más importantes que puedes demostrar. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nada socave tu voz o tu valía”.

También se pronunció Rachel Gupta, ex Miss Grand International 2024, quien el año pasado denunció malos tratos por parte de Nawat Itsaragrisil. En su cuenta de Instagram escribió: “Cuando no te respeten, vete. Si así habló frente a cien personas, imaginen lo que dice a puertas cerradas. Todo mi amor y respeto a las mujeres fuertes que se defendieron y se fueron con integridad”.

La respuesta de Nawat

Tras el escándalo, Nawat Itsaragrisil realizó una transmisión en redes sociales en la que negó haber actuado con mala intención y aseguró sentirse “estresado y presionado” por la organización del evento.

Explicó que algunos países “no cooperan” en la creación de contenido para los patrocinadores, aunque prometió que ninguna participante será obligada a grabar materiales si no lo desea.

Asimismo, indicó que ya se disculpó personalmente con las delegadas presentes durante la ceremonia de entrega de bandas y se comprometió a mantener un ambiente positivo y de respeto para todas.

Por su parte, Fátima Bosch confirmó que seguirá en la competencia, reafirmando su compromiso con su país y con el mensaje de empoderamiento femenino: “Mientras haya Miss Universo, mi equipo tiene representante”.

