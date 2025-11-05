Miss Universo retira al productor Nawat Itsaragrisil del certamen tras polémica con la mexicana Fátima Bosch

La Organización Miss Universo anunció la salida del productor tailandés tras el altercado con Fátima Bosch. El presidente del certamen aseguró que no permitirá faltas de respeto ni actos que vulneren la dignidad de las candidatas.

La controversia entre Fátima Bosch, Miss Universo México, y Nawat Itsaragrisil, productor y coorganizador del certamen de este año, parece haber llegado a su fin —al menos por ahora—.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, anunció este martes, a través de un mensaje en video difundido en las redes oficiales del concurso, que Nawat ha sido retirado de toda participación en los eventos del certamen. En su mensaje, Rocha fue contundente: “Basta, Nawat”, afirmó, subrayando que no permitirá que se violenten “los valores de respeto y dignidad” de las mujeres.

El conflicto comenzó el martes durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando Nawat se acercó a Bosch para reclamarle por no haber publicado en sus redes sociales el contenido solicitado. “Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, declaró Fátima después del incidente.

Por su parte, Victoria Kjær, Miss Universo 2024, también presente en el evento, respaldó a la mexicana: “Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso, y no lo puedo tolerar”, dijo antes de abandonar el recinto.

Miss Universo respalda a Fátima Bosch

Con la atención internacional centrada en el certamen, Raúl Rocha expresó su total apoyo a todas las participantes en Miss Universo 2025. “Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, afirmó. “No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”.

El presidente de MUO añadió: “Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio hacia Nawat por la agresión pública contra Fátima Bosch, a quien humilló e insultó, además de intentar intimidarla al llamar a seguridad. Basta, Nawat”. Rocha enfatizó que Fátima, al igual que las demás 122 delegadas, merece respeto y un entorno seguro para representar a su país y sus ideales.

Nawat, fuera del Miss Universo

“No permitiré que ninguna de ellas sea atacada o humillada”, afirmó Rocha, antes de anunciar las medidas adoptadas por la organización. “Di instrucciones para posponer el evento de colocación de bandas, donde se originó este lamentable incidente, para evitar cualquier nueva interacción con Nawat, quien actuó movido por su deseo de protagonismo”, señaló.

El presidente también explicó que la participación de Itsaragrisil en los eventos restantes del Miss Universo 2025 será “muy limitada o nula”. Asimismo, instruyó al CEO de la organización, Mario Búcaro, para emitir un comunicado oficial detallando las acciones legales y administrativas que emprenderán como consecuencia del caso.

Rocha añadió que una delegación de alto nivel, encabezada por Búcaro y Ronald Day, director ejecutivo para América, Europa y África, viajará a Tailandia “para tomar el control total de la concentración" y del evento principal, hasta ahora en manos de MGI bajo la dirección de Nawat.

El mensaje concluyó con una declaración firme: “Las delegadas de todos los países cuentan con mi apoyo incondicional. Ninguna debe de permitir que estos hechos le sucedan. En Miss Universo, el respeto y la dignidad de la mujer no son negociables. Esta es una plataforma de empoderamiento femenino, para que sean escuchadas sus voces en el mundo”.

