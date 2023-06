Feid y Karol G posan por primera vez juntos tomados de la mano

Después de que Anuel AA lanzara una frase directa para Karol G y Feid en su última presentación, la pareja ha decidido responderle al artista con una acción: posaron agarrados de la mano, previo al show del colombiano en Miami, Estados Unidos.

Las fotos han causado revuelo en las redes sociales, ya que, ante se rumoreaba una posible relación, pero hasta este viernes, parece que su romance está confirmado.

A pesar de que ni Karol G ni Feid han dado declaraciones sobre si han decidido darse una oportunidad, las imágenes hablan por sí solas. Además, Guillermo Giraldo, el padre de la ‘Bichota’, también los acompaña y sale vestido todo de verde, el color que adoptó el Ferxxo para su marca.

Karol G y Feid previo al concierto del cantante colombiano en Miami.Fuente: Twitter

Karol G es portada del remix de '14 de febrero', canción de Feid

Sin caer en las provocaciones de Anuel AA, Feid causó revuelo en las redes sociales tras anunciar el remix de su canción “14 de febrero” que lanzó hace un par de años, pero esta vez el tema estará acompañado del argentino Tiago PZK y Paulo.

Sin embargo, no solo llamó la atención el estreno de esta versión, sino que la portada del video es nada más y nada menos que una foto de Karol G. ¿Qué imagen es? Pues una de las favoritas de sus fanáticos que cuenta con millones de ‘Me gusta’.

Se trata de una publicación que hizo la ‘Bichota’ en el 2022 donde sale semidesnuda, acostada en una cama tomándose un selfie frente al espejo del techo.

A pesar de que Feid y Karol G no han confirmado su relación, esta sería una prueba más de que son pareja; no obstante, no han dado declaración alguna sobre un vínculo amoroso (hasta hoy). Además, recordemos que la colombiana borró todo rastro de su romance con Anuel AA después de que él le dedicara su tema 'Mejor que yo'.