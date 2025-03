Cantante trans Felicia Garza quiere retomar su identidad como Felipe Gil: ¿cuáles son las razones?

"Ya no me digas Felicia", dijo la cantante trans quien, en 2014, anunció su transición de género.

Tras más de cinco décadas de carrera artística, el compositor y cantante Felipe Gil anunció su transición de género en 2014 y se cambió el nombre a Felicia Garza. Sin embargo, parece que la mexicana ha decidió volver a ser hombre, según el periodista argentino Maximiliano Lumbia.

En una conversación telefónica, confesó que ya no quiere formar parte del mundo del espectáculo y quiere recuperar su identidad. Según lo contado por Lumbia, pidió que no la busquen más como Felicia Garza.

"No sabemos por qué motivo, pero Felicia Garza de alguna manera murió, como en algún momento lo hizo Felipe Gil. Ahora, simbólicamente, 'falleció' Felicia Garza para dar un renacer a Felipe Gil", mencionó. "Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido (...) La llamo y me dice: ‘Yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más’, le dije: ‘¿Pero cómo Felicia?’, y me dijo: ‘No me digas más Felicia, soy Felipe’, ahí advertí yo que Felicia había desaparecido", agregó.

¿Por qué Felicia Garza quiere volver a ser Felipe Gil?

De acuerdo con el periodista, mencionó que una de las razones fue que quiere recuperar el vínculo con su expareja ya que, supuestamente, está afectado por la indiferencia de una de las hijas que tienen en común.

"La gran pregunta es qué llevó a Felicia Garza a 'morir' de alguna manera para que vuelva a renacer Felipe Gil", comentó Lumbia. "¿Habrá sido que quiere recuperar el vínculo con su expareja?, ¿habrá sido el dolor que le causó la indiferencia de su hija y quizá tal vez hasta el maltrato de la hija que se dio por vencido?, ¿qué habrá sido lo que llevó a Felicia Garza a volver a ser Felipe Gil?", reflexionó.

Pese a que Felicia Garza no ha dado una explicación sobre esta decisión, el cambio marca el fin de una etapa tras luchar por la visibilidad y los derechos de las personas transgénero.

La transición de Felipe Gil a Felicia Garza

El proceso de Felipe Gil comenzó a los 74 años. Nacido en 1940 en una familia de descendencia española y tras vivir en Nueva York, vivió episodios de discriminación. "Me gritaron marica. Ahí conocí lo que era el odio y el dolor", recordó.

Cuando viajó a México a los 13 años, comenzó un proceso de "hipermasculinización" para cumplir las expectativas. Comenzó a practicar boxeo, fútbol y es cinta negra en karate. No obstante, no se sentía él mismo. A finales de los 90, tuvo una experiencia cercana a la muerta al cuestionar su identidad. Tras explorar diferentes religiones, consultar a especialistas y visitar médicos, decidió iniciar su transición de género.

Aprendió a caminar en tacos, a maquillarse y vestirse como mujer, después, se sometió a terapia hormonal. En septiembre de 2014, se presentó públicamente como Felicia Garza, convirtiéndose en un referente trans en la comunidad mexicana.

Los problemas de salud de Felicia Garza

El cambio de género no fue fácil para Felipe Gil que ahora se hacía llamar Felicia Garza. En 2021, en entrevista con el programa Sale el sol, reveló que tuvo complicaciones en su salud por las hormonas que estaba tomando.

"Tuve un ataque trombótico, tromboflebitis. Sobre todo en la pierna izquierda tengo unos coágulos en la parte interior. Tuve que ir al doctor y ahora estoy bajo un cuidado muy supervisado porque estos coágulos podrían desplazarse a otra parte del cuerpo y causar lesiones fatales", explicó.

No solo enfrentó problemas médicos, también en dificultades en su vida personal. Aunque al principio su pareja le apoyó en su transición, una de sus hijas se distanció de él. Tiempo después, se alejó de la vida pública y dejó atrás sus redes sociales.

