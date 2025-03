"No soy trans": Imane Khelif le responde a Donald Trump y asegura que defenderá su medalla de oro en Los Ángeles 2028

La boxeadora argelina aclaró que no le teme a la orden de Trump que impide a mujeres trans participar en deportes femeninos.

La boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de medalla oro en París 2024, ya está pensando en los Juegos Olímpicos 2028, que se realizarán en Los Ángeles, en los que -dijo- tiene la intención de defender su título.

"Cuando vi que incluso jefes de Estado, figuras famosas y exdeportistas hablaban de mí sin haber verificado los hechos, me sorprendió", dijo al medio británico ITV. "Hablaban solo por hablar, sin información fiable ni documentada. También noté en redes sociales que la gente discutía el tema sin fuentes fiables. Eso fue lo que más me afectó al principio: ¿por qué yo era el blanco de semejante campaña?", agregó, en referencia

a los mensajes de odio de Donald Trump y Elon Musk, quienes cuestionaron sobre si era mujer o no.

Pese al acoso que recibió en línea, Imane Khelif acumuló victorias en los JJ. OO., sin embargo, los comentarios afectaron a su familia. "Incluso mi madre se vio profundamente afectada; iba al hospital casi todos los días. Mis familiares también se vieron afectados, y todo el pueblo argelino sintió el peso de la situación. Esto fue más allá de un simple problema deportivo o un partido; se convirtió en una importante campaña mediática que podría haber tenido un grave efecto negativo en mí, mi familia y mi bienestar psicológico".

Para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, la argelina planea defender su medalla y mencionó que no le preocupa lo que Donald Trump piense de ella. "Les daré una respuesta directa: el presidente de Estados Unidos emitió una decisión relacionada con las políticas transgénero en Estados Unidos. No soy transgénero. Esto no me preocupa ni me intimida. Esa es mi respuesta. Por supuesto, defiendo con todas mis fuerzas esta medalla de oro... Sigo con mi sueño, con todo lo que tengo", concluyó.

¿Qué dijeron Donald Trump y Elon Musk sobre Imane Khelif?

En 2024, J.K. Rowling hizo varios comentarios sobre el origen de género de Imane Khelif en su cuenta de X. La escritora y creadora de la franquicia de Harry Potter publicó una foto de pelea de Khelif con la italiana Angela Carini, considerando que la primera era “un hombre que estaba disfrutando de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza”.

Por otro lado, Elon Musk no dudó en compartir una publicación hecha en X por la nadadora Riley Gaines que opinaba que "los hombres no pertenecen a los deportes femeninos". “Absolutamente”, escribió el magnate y propietario de SpaceX generando diversos comentarios a favor y en contra.

En esa misma línea, Donald Trump escribió un inesperado mensaje en sus redes sociales con la foto de la pelea de Khelif con Angela Carini. “¡Mantendré a los hombres fuera de los deportes femeninos!”, expresó el actual candidato republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.