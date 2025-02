Sheila Devil, hija trans de Camilo Sesto, fue detenida bajo sospecha de tráfico de drogas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sheila Devil, anteriormente conocida como Camilo Blanes, fue detenida en Madrid bajo sospecha de tráfico de drogas. La noticia fue dada a conocer en el programa español TardeAR, donde se informó que la hija trans del recordado cantante Camilo Sesto pasó la noche bajo custodia policial.

Su detención ocurrió la madrugada del lunes 24 de febrero después de que su comportamiento llamara la atención de la policía. Tras un registro, los agentes hallaron en su poder 12 gramos de cocaína, superando el límite legal de 7,5 gramos permitidos para consumo personal.

Situación judicial de Sheila Devil

La mañana del martes, Sheila Devil fue presentada ante el juzgado de Torrelodones, ubicado al noroeste de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, no se ha confirmado si enfrentará cargos formales. Durante su detención, se comunicó con su madre, Lourdes Ornelas, para informarle sobre su situación. Según fuentes, Sheila tenía una orden de alejamiento de las personas que solían suministrarle sustancias ilegales.

Sheila Devil asegura que su madre es Rocío Dúrcal

En mayo 2023, Sheila Devil hizo noticia tras anunciar su transición de género y cambio de identidad. Recientemente generó polémica al declarar que su "verdadera madre" no es Lourdes Ornelas, sino la fallecida cantante Rocío Dúrcal.

"Mi madre no es Lourdes Ornelas, yo soy hija de Rocío Dúrcal. No seas pesado", indicó a la revista Pronto. También rechazó cualquier asociación con su antiguo nombre. "No te enteras de lo que soy. Estás hablando con una mujer, no con un hombre".

Tras cerrar sus redes sociales y varios meses alejado del foco mediático, se rumoreó que el único hijo y heredero universal de Camilo Sesto, habría ingresado a un centro de desintoxicación para superar sus adicciones.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis