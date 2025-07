Blue Jeans critica organización de la FIL Lima 2025 tras firma a oscuras: "Ha sido un desastre"

El autor español se mostró indignado tras firmar libros a oscuras en la feria. "Es una falta de respeto al lector", dijo en un video que se ha hecho viral.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último sábado, el escritor español Blue Jeans se reencontró con sus lectores en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025), donde presentó su nueva novela La última vez que pienso en ti. Su visita, muy esperada por el público peruano, terminó envuelta en críticas luego de que calificara el evento como “un desastre organizativo”.

Francisco de Paula Fernández —nombre real del autor— tenía programada su participación el sábado 19 de julio a las 5 p.m. en el Auditorio Blanca Varela, con capacidad para 500 personas. Tras la presentación, se inició una firma de libros que se extendió hasta pasada las 10 de la noche. Sin embargo, decenas de fanáticos seguían esperando su turno.

En un video difundido en redes sociales, se ve a Blue Jeans firmando libros a oscuras, luego de que se cortara la luz del recinto. “Es una falta de respeto al lector”, expresó visiblemente molesto. “Llevo 15 años y es la primera vez que me pasa”, agregó. El autor también mencionó que no podía escuchar a sus lectores por el volumen de la música, y que le resultaba físicamente imposible atender a todos los asistentes. “Tengo diabetes, estoy que no puedo ni moverme. Lo siento”, explicó.

“La firma más bestial de mi vida”

A través de su cuenta en TikTok, Blue Jeans profundizó sobre lo ocurrido: “Acabamos de llegar al hotel (1:47 de la madrugada en Lima). Quizá la firma más bestial de mi vida. Lo siento por los que os habéis quedado sin pulsera y siento las dos horas y media sin luz del final de la firma”.

También expresó su pesar por la organización: “Ha sido un desastre organizativo y me siento mal por los que llevabais horas en la fila y habéis venido de tan lejos. Perú no se merece lo que ha sucedido hoy. En cualquier caso, gracias por vuestro cariño, paciencia y hacer que me sienta como en mi segunda casa”.

En una segunda publicación, Blue Jeans volvió a destacar el cariño del público peruano y lo vivido durante su paso por la FIL Lima 2025. “Lima, Perú, siempre me sorprende. En todos mis viajes a este precioso país he vivido de todo”, escribió en Instagram.

“Terminé una firma a la 1:20 de madrugada, sin luz y con los móviles de Ester [su esposa] y las chicas de Planeta iluminando. Nadie podía irse sin la firma”, recordó. Si bien evitó entrar en polémicas, el autor agradeció el apoyo incondicional de sus lectores peruanos. “¿Volveré? Por supuesto. Me siento muy querido en Perú y pese a algunos problemillas sigo sintiéndolo como mi casa”.

La FIL Lima 2025 responde a las críticas

Tras la viralización de las imágenes y comentarios del autor, la Cámara Peruana del Libro (CPL) —organizadora de la FIL Lima— emitió un comunicado en redes sociales. “Hemos recibido con atención los mensajes y comentarios respecto al incidente ocurrido durante dicha presentación. Agradecemos sinceramente a quienes han compartido sus impresiones”, señalaron.

La CPL explicó que el sistema de iluminación del recinto funciona con un grupo electrógeno, cuya operación está regulada por un cronograma coordinado con la Municipalidad de Jesús María. “Este corte fue informado oportunamente a editoriales, autores y asistentes. No obstante, comprendemos que, en el marco de una actividad tan significativa, haya generado incomodidad”, añadieron.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con el desarrollo de la feria, que continúa hasta el miércoles 6 de agosto. “Nuestra prioridad es asegurar condiciones adecuadas y seguras para cada actividad. Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de un espacio cultural respetuoso, inclusivo y profesional para todos sus participantes”.

La Cámara Peruana del Libro se pronuncia tras las críticas por la presentación de Blue Jeans en la FIL Lima 2025.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis