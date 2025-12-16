‘Stranger Things 5’ lanza el tráiler más revelador de su final: “Es momento de un mundo nuevo”

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado podría estar equivocado. Así lo deja entrever el impactante tráiler del volumen 2 de la última temporada de Stranger Things, que Netflix estrenó este lunes en sus redes sociales y que nos acerca, cada vez más, al desenlace de la serie que marcó a toda una generación.
El adelanto nos acerca al tramo final de la serie creada por los hermanos Duffer y deja claro que el fin de Vecna —y del mundo tal como lo conocen los habitantes de Hawkins— está cada vez más cerca. Las imágenes corresponden a los episodios 5, 6 y 7 de la quinta temporada, y elevan la tensión a niveles inéditos.
Mira el tráiler del volumen 2 de Stranger Things 5 a continuación...
¿Qué vemos en el nuevo tráiler de Stranger Things 5?
El avance, de poco más de dos minutos, se abre con una escena clave: Will, en medio del campo de batalla, pronuncia una frase inquietante —“Nunca tuve oportunidad”— que confirma una sospecha latente desde la primera temporada: él también tiene poderes.
Pese a la gravedad del momento, Joyce se niega a rendirse. “Esto no ha terminado. Ni siquiera está cerca”, afirma, mientras el tráiler muestra a los protagonistas repartidos en distintas misiones, como piezas de un plan mayor que empieza a tomar forma.
Las imágenes sugieren que Vecna está cada vez más cerca de concretar su objetivo: unir el mundo del Otro Lado con el mundo real. Una explosión roja seguida de una azul acompaña la apertura de extraños portales, una señal clara de que los límites entre ambos universos están colapsando.
Dustin es quien pone en palabras la magnitud del error: “Todo lo que pensábamos sobre el Otro Lado fue un gran error”. También vemos a Dustin y Steve, al borde de un momento decisivo, sellando su lealtad con una frase tan emotiva como inquietante: “Si mueres, yo igual”.
Mientras tanto, Once está decidida a encontrar a Vecna y acabar con él de una vez por todas, incluso si eso implica recurrir a Kali, también conocida como Ocho.
A partir de ahí, el tráiler se vuelve aún más explosivo. Max y Holly adquieren un mayor protagonismo, Mike comprende que la única salida es mantenerse unidos y las escenas de acción se multiplican: soldados cayendo, demogorgones avanzando, Will desatando su furia y Vecna lanzando una advertencia: “Es momento de un mundo nuevo”.
¿De qué trata Stranger Things 5?
Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.
¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?
El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:
- Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Noah Schnapp como Will Byers
- Sadie Sink como Max Mayfield
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Joe Keery como Steve Harrington
- Maya Hawke como Robin Buckley
- Brett Gelman como Murray Bauman
- Priah Ferguson como Erica Sinclair
- Jamie Campbell Bower como Vecna
Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).
¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5?
La temporada final llegará en tres partes:
- Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre
- Volumen 2: Jueves 25 de diciembre
- Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre
¿A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5?
Los tres episodios del Volumen 2 llegarán a Netflix de manera simultánea en Latinoamérica. Estos son los horarios:
- 5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.
- 7:00 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
- 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
- 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
Fecha de estreno del Volumen 2 y calendario de capítulos
La temporada final de Stranger Things cuenta con ocho episodios. Los primeros cuatro llegaron a Netflix el 26 de noviembre de 2025; los siguientes tres se estrenarán el 25 de diciembre, y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.
Calendario completo de estrenos:
Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025
- Episodio 1: The Crawl / La misión
- Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...
- Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow
- Episodio 4: Sorcerer / Hechicero
Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025
- Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque
- Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz
- Episodio 7: The Bridge / El puente
Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025
¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?
La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.