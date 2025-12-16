‘Stranger Things 5’ lanza el tráiler más revelador de su final: “Es momento de un mundo nuevo”

El nuevo adelanto de la quinta y última temporada de Stranger Things anticipa más secretos sobre el Otro Lado, el despertar de nuevos poderes y el inminente enfrentamiento final. La segunda parte de la temporada llegará a Netflix el próximo 25 de diciembre.

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado podría estar equivocado. Así lo deja entrever el impactante tráiler del volumen 2 de la última temporada de Stranger Things, que Netflix estrenó este lunes en sus redes sociales y que nos acerca, cada vez más, al desenlace de la serie que marcó a toda una generación.

El adelanto nos acerca al tramo final de la serie creada por los hermanos Duffer y deja claro que el fin de Vecna —y del mundo tal como lo conocen los habitantes de Hawkins— está cada vez más cerca. Las imágenes corresponden a los episodios 5, 6 y 7 de la quinta temporada, y elevan la tensión a niveles inéditos.

Mira el tráiler del volumen 2 de Stranger Things 5 a continuación...

¿Qué vemos en el nuevo tráiler de Stranger Things 5?

El avance, de poco más de dos minutos, se abre con una escena clave: Will, en medio del campo de batalla, pronuncia una frase inquietante —“Nunca tuve oportunidad”— que confirma una sospecha latente desde la primera temporada: él también tiene poderes.

Pese a la gravedad del momento, Joyce se niega a rendirse. “Esto no ha terminado. Ni siquiera está cerca”, afirma, mientras el tráiler muestra a los protagonistas repartidos en distintas misiones, como piezas de un plan mayor que empieza a tomar forma.

Las imágenes sugieren que Vecna está cada vez más cerca de concretar su objetivo: unir el mundo del Otro Lado con el mundo real. Una explosión roja seguida de una azul acompaña la apertura de extraños portales, una señal clara de que los límites entre ambos universos están colapsando.

Dustin es quien pone en palabras la magnitud del error: “Todo lo que pensábamos sobre el Otro Lado fue un gran error”. También vemos a Dustin y Steve, al borde de un momento decisivo, sellando su lealtad con una frase tan emotiva como inquietante: “Si mueres, yo igual”.

Mientras tanto, Once está decidida a encontrar a Vecna y acabar con él de una vez por todas, incluso si eso implica recurrir a Kali, también conocida como Ocho.

A partir de ahí, el tráiler se vuelve aún más explosivo. Max y Holly adquieren un mayor protagonismo, Mike comprende que la única salida es mantenerse unidos y las escenas de acción se multiplican: soldados cayendo, demogorgones avanzando, Will desatando su furia y Vecna lanzando una advertencia: “Es momento de un mundo nuevo”.

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

como Eleven / Jane Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

como Max Mayfield Natalia Dyer como Nancy Wheeler

como Nancy Wheeler Charlie Heaton como Jonathan Byers

como Jonathan Byers Joe Keery como Steve Harrington

como Steve Harrington Maya Hawke como Robin Buckley

como Robin Buckley Brett Gelman como Murray Bauman

como Murray Bauman Priah Ferguson como Erica Sinclair

como Erica Sinclair Jamie Campbell Bower como Vecna

Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).

La temporada final de 'Stranger Things' marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5?

Los tres episodios del Volumen 2 llegarán a Netflix de manera simultánea en Latinoamérica. Estos son los horarios:

5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.

– Costa oeste de EE.UU. 7:00 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

Millie Bobby Brown interpreta a Eleven (Once) en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Fecha de estreno del Volumen 2 y calendario de capítulos

La temporada final de Stranger Things cuenta con ocho episodios. Los primeros cuatro llegaron a Netflix el 26 de noviembre de 2025; los siguientes tres se estrenarán el 25 de diciembre, y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.

Calendario completo de estrenos: Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025 Episodio 1: The Crawl / La misión

Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...

Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow

Episodio 4: Sorcerer / Hechicero Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025 Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque

Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz

Episodio 7: The Bridge / El puente Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025 Episodio 8: The Rightside Up / Este lado

Gaten Matarazzo interpreta a Dustin Henderson en 'Stranger Things', mientras que Joe Keery da vida a Steve Harrington.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis