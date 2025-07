¿Serie de 'Chespirito' tendrá segunda temporada? Esto respondió el hijo de Roberto Gómez Bolaños

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chespirito: Sin querer queriendo, inspirada en la historia de Roberto Gómez Bolaños, ha causado revuelo desde su estreno en HBO Max, ya que cuenta desde su infancia hasta que se consagró como un ícono de la comedia. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la historia detrás de su primer matrimonio con Graciela Fernández y posteriormente, con Florinda Meza.

“El reto más grande fue condensar en ocho capítulos todo el tramo de vida que se pretende contar, que son décadas, son 8 capítulos de muchas cosas que suceden”, comentó su hijo Roberto Gómez Fernández, en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

¿Habrá segunda temporada de 'Chespirito'?

No obstante, para tristeza de sus fans, la serie Chespirito no tendrá una continuación. “Por ahora no hay planes para una segunda temporada”, afirmó.

Según su explicación, el objetivo de la producción fue cerrar la historia en ocho capítulos justamente porque el 8 es el número simbólico de El Chavo. “Fue complicado meter todo en ocho episodios, pero quedó muy completa”, aseguró.

Otros proyectos ligados a Chespirito

Pese a que no habrá una segunda temporada de Chespirito, los hermanos Paulina y Roberto Gómez Bolaños están trabajando en una serie animada de El Chapulín Colorado que tendrá una versión renovada.

“Sí hay varias cosas en el camino. No puedo adelantar mucho, pero ahorita ya hicimos una serie animada del Chapulín Colorado que tiene un twist interesante, o sea, no es nada más la serie original traducida en animación sino tiene ahí unos cambios importantes”, contó.

Por otro lado, aseguró que esta producción sí tendrá más de una temporada: “Ya estamos haciendo ya la segunda temporada incluso, no sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más que va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, dijo.

Elenco de 'Chespirito: sin querer queriendo'

Chespirito: sin querer queriendo tiene un reparto encabezado por Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños en su etapa adulta, e Iván Aragón en su juventud.

El elenco lo complementan reconocidos actores en los papeles de los entrañables personajes que acompañaron a Chespirito a lo largo de su carrera:

Paulina Dávila como Graciela Fernández

Bárbara López como Margarita Ruiz / Doña Florinda

Juan Lecanda como Marcos Barragán / Quico

Miguel Islas como Ramón Valdés / Don Ramón

Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves / Chilindrina

Arturo Barba como Rubén Aguirre / Profesor Jirafales

Andrea Noli como Angelines Fernández / Doña Clotilde

Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar / Señor Barriga

Macarena García como la joven Graciela Fernández