Nieta de Chespirito rechazó actuar en la serie 'Sin querer queriendo': "Era importante mantener una línea divisoria"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz María Penella, nieta de Roberto Gómez Bolaños, reveló que fue invitada a participar en la serie biográfica Sin querer queriendo, pero rechazó la tentadora propuesta por una razón justificada. En una entrevista para el medio TV Notas, explicó que prefiere no mezclar su carrera profesional con asuntos relacionados a su entorno familiar.



"Es que es mi familia. Yo uso mi trabajo para mi trabajo, y mi familia es mi familia. Para mí era importante mantener una línea divisoria, porque hacer un personaje requiere un trabajo emocional, psicológico", mencionó.

Aunque no quiso revelar qué papel le ofrecieron, aseguró que su decisión fue respetada por Roberto Gómez Fernández, productor de la serie. "Mi tío Roberto me dijo que estaba bien, así que cada quién", agregó.

María Penella elogia la serie biográfica de Chespirito

A pesar de haber declinado la propuesta, eso no significa que María Penella no haya visto la producción de HBO Max; de hecho, aseguró que la disfruta como una espectadora feliz.

"Vi el primer capítulo y estoy súper emocionada. Es muy lindo verlo. Siento mucho orgullo por [sus tíos] Roberto, Paulina y que puedan ver ese aspecto de su álbum familiar en la pantalla. Saber que le hacen un homenaje en el mundo entero", sostuvo.

Sin embargo, más allá de las historias y la construcción de los personajes, Penella recalcó que se trata de una serie de gran calidad.

"No hay sorpresas. Él [Chespirito] escribió su autobiografía. Al final, son las historias que conocemos como familia. Es verlo recreado en esos universos del vestuario, de la utilería… Todo eso me parece wow, porque una se lo imagina. Es como cuando lees un cuento y luego lo ves convertido en película. Es un producto de muchísima calidad", comentó.

Nieta de Chespirito evita las polémicas sobre Florinda Meza

María Penella prefiere mantenerse al margen de la polémica en torno a Florinda Meza y su representación en Chespirito: Sin querer queriendo. Al ser consultada sobre la postura de la actriz, quien ha manifestado públicamente su inconformidad con el proyecto, Penella evitó sumarse a las críticas.



"No puedo decir ni fu ni fa. Ni me meto. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Me llevaba muy bien con ella", expresó.

María Penella es hija de Marcela Gómez Fernández, una de los seis hijos que Roberto Gómez Bolaños tuvo con Graciela Fernández.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis