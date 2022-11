Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños contrajeron matrimonio un 19 de noviembre de 2004. | Fuente: Instagram

Desde que Roberto Gómez Bolaños falleció un 28 de noviembre de 2014, su viuda Florinda Meza ha buscado la manera de que sus fanáticos los recuerden todos los años, así como ella. Por ese motivo, compartió imágenes inéditas del popular ‘Chespirito’ tanto de su niñez como de su matrimonio.

"Ocho años sin mi Rober... sin nuestro Chavo del 8, sin nuestro genio. Este 28 de noviembre se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto, mi Robert. Santo Dios ¡qué pérdida tan grande!", se le escucha decir.

"Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando era niña decía 'el ocho es hermoso porque son dos bolitas; pero acuestas al ocho es infinito y si lo pones parasitó es el reloj de arena de los números. Ahora no me parece tan festivo ya que al reloj de arena de mi Robert hace ocho años se le acabaron los granitos", agregó.

Asimismo, Florinda Meza recordó algunos momentos que vivió con Roberto Gómez Bolaños cuando era enamorados: "Sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más", confesó.

"Cada mañana frente a su foto, así como lo hacía antes, le digo 'buenos días mi alegría' y casi me parece escuchar su respuesta 'buenos días mi dulce amanecer'. Y también como lo hacía antes en vida de él, le decía 'hoy te amo más que ayer' y él me contestaba 'sí, pero yo te amo más que tú a mí'. Entonces, le decía '¿qué tal si nos echamos una competencia a ver quién gana?'".

Al finalizar su mensaje, Florinda Meza le agradeció por la vida que pudieron compartir. "Mi Robert siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto como aprendí de ti, pero sobre todo gracias, Robert por hacer que mi vida fuera interesante", concluyó.

Florinda Meza: "Estoy luchando legalmente para que ‘Chespirito’ regrese a la tv"

Desde agosto de 2020, se dejaron de transmitir los programas del entrañable Roberto Gómez Bolaños. Florinda Meza, la viuda del popular “Chespirito”, comentó que está haciendo todo lo posible para que el público de toda América Latina vuelva a disfrutar de uno de los artistas más relevantes de la historia de la televisión.

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa 'Chespirito' no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”, fue el mensaje que, acompañado de un lloroso Chapulín Colorado, la recordada Doña Florinda compartió en Twitter e Instagram, y que provocó la inmediata reacción de sus seguidores.

Los usuarios de Twitter le reprocharon que cobre tantas regalías. Pero ella salió aclarar que no tiene nada que ver con esa decisión, y que se encuentra en medio de una batalla legal por devolver a "Chespirito" a la pantalla chica.

“Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”, fue uno de los mensajes que escribió en Twitter.

