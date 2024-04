Florinda Meza envía mensaje a hijos de 'Chespirito' en medio de la grabaciones de su serie biográfica

Florinda Meza, actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, emitió un comunicado para anunciar que seguirá defendiendo el legado televisivo que dejó el popular 'Chespirito' tras su muerte en 2014.

A propósito de la serie Sin querer queriendo, actualmente en desarrollo para la plataforma Max y con la colaboración de Roberto Gómez Fernández, hijo de la leyenda de la comicidad mexicana, Meza fue enfática al declarar que no ha tomado acciones legales al respecto.

Asimismo, dejó claro que su intención no es generar conflicto con los hijos del creador de El Chavo del 8, sino que está respetando la última voluntad de su esposo, quien la designó como su representante para salvaguardar sus personajes de un uso inapropiado.

"Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, NO HE DEMANDADO A NADIE, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo", resaltó.

La actriz hizo hincapié en que cualquier visión diferente al legado de 'Chespirito', no sería digna de su biografía, sino simplemente "otra historia inventada por alguien más".

"Honremos a Roberto Gómez Bolaños, cuidemos la magia, nuestra magia, porque su legado de alegría es de todos los buenos que lo seguimos", sentenció.

Florinda Meza pide el regreso de 'Chespirito' a la televisión

En su comunicado, Florinda Meza recordó un acontecimiento que tuvo lugar en 2020, durante la pandemia, cuando finalizó el contrato con Televisa por los derechos literarios de Chespirito. Ella enfatizó su deseo de que el legado de su esposo continúe siendo visto por el público, pero dijo que no fue invitada a las negociaciones para reanudar la transmisión de los programas.

"Él (Roberto Gómez Bolaños) me nombró como su representante para proteger sus personajes de un mal uso… ¡¿Y qué peor uso se puede hacer del legado de un genio que enterrarlo, congelarlo por ya casi cuatro años?!", se lee en el documento.

"Él no hubiera permitido que la serie saliera del aire en la pandemia. Retirarles a los seguidores esa alegría justo cuando más la necesitaban, fue terrible. Ahora esperan ansiosos a que regrese el programa número uno de la televisión humorística", agregó.

En ese sentido, Florinda se mostró receptiva al diálogo con los hijos del actor, señalando la urgencia de resolver la situación: "Si ellos desean, podemos solucionar esto de inmediato; es urgente que la risa vuelva a los hogares".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis