Foo Fighters presentó a Josh Freese como el nuevo baterista de la banda

Tras la muerte de Taylor Hawkins, la banda de rock Foo Fighters reveló quién será el baterista que se desempeñará con el grupo para sus compromisos este año. Durante una transmisión en vivo, este domingo, anunciaron que Josh Freese ocupará el banquillo.

Este domingo fue presentado junto a un divertido video acompañado de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee de Motley Crue y Danny Carey de Tool.

Josh Freese es uno de los bateristas más respetados en la industria de la música y más en el género de rock. Es amigo de Dave Grohl desde hace años y ya ha tocado la batería con el grupo durante los tributos a Hawkins, quien falleció el año pasado en Colombia.

La trayectoria musical de Freese se remonta a los Vandals desde 1989, también pasó por Devo, Guns N ‘Roses, Nine Inch Nails y Replacements hasta Sting, Sublime with Rome, Weezer, A Perfect Circle, The Offspring, Danny Elfman y Paramore.

Taylor Hawkins: ¿De qué murió el baterista de Foo Fighters?

Un viernes 25 de marzo de 2022, falleció en Bogotá el baterista Taylor Hawkins, miembro de la banda estadounidense Foo Fighters. Él se encontraba junto al grupo en Colombia, donde tocaría en el festival Estéreo Picnic, como parte de su gira por Sudamérica.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de Colombia, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibió una llamada sobre un paciente con dolor de pecho desde el hotel donde se alojaba la banda. Sin embargo, estos médicos se dieron con que ya había sido atendido por un equipo de médicos privado.

Estos profesionales de la salud realizaron las respectivas maniobras de reanimación, pero no hubo respuesta del paciente, que fue declarado fallecido, según explicó la misma Secretaría de Salud. Se descartó, además, cualquier tesis sobre homicidio, ya que no se encontraron marcas de violencia en su cuerpo.

Al día siguiente de la muerte de Taylor Hawkins, la Fiscalía General de Colombia anunció los resultados del estudio médico forense inicial. Señalaron que encontraron en la orina del baterista diez tipos de sustancias, entre ellas THC (marihuana), así como antidepresivos y opioides.