Paul McCartney anuncia el lanzamiento de su nuevo libro 'Wings: the story of a band on the run'

Paul McCartney continúa dando sorpresas. El legendario cantante británico de 82 años acaba de anunciar el lanzamiento de su libro Wings: The Story of a Band on the Run donde contará los detalles de su etapa musical luego de la separación de The Beatles en 1970 tras ocho años de éxito y gloria junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Ahora, el exintegrante de The Beatles relatará a todos sus fans su historia personal con Wings, una banda que él mismo formó y dirigió desde 1971 hasta su disolución en 1981, marcando una gran etapa en su memorable carrera. Por medio de sus redes sociales, el propio Paul McCartney dio a conocer la fecha del lanzamiento de su libro para el 4 de noviembre de 2025.

Con un breve video compartido este miércoles, el también actor y compositor mostró escenas de conciertos, presentaciones y shows que hacía con Wings en los diez años de actividad del grupo, donde se mantuvieron su mujer fallecida Linda y Denny Laine, el exguitarrista de Moody Blues.

Por otra parte, Variety precisa que, si bien la autoría de Wings: the story of a band on the run, o Alas: la historia de una banda en fuga (en castellano), es de Paul McCartney, la edición del libro la hizo el historiador Ted Widmer, quien, además, es el encargado de editar la introducción. “Ted Widmer fue redactor de discursos de Bill Clinton en la Casa Blanca y cuyo libro más reciente es Lincoln on the verge: thirteen days to Washington”, resalta el medio.

'Wings: The Story of a Band on the Run' narrará la etapa de Paul McCartney con su banda Wings. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Paul McCartney sobre su nuevo libro?

Paul McCartney se mostró muy entusiasmado al revelar el lanzamiento de su nuevo libro, Wings: the story of a band on the run, para este 2025. En declaraciones para Variety, el intérprete de Let It Be manifestó:

“Estoy muy feliz de poder volver a la época de Wings y revivir algunas de nuestras alocadas aventuras a través de este libro. Empezar desde cero después de los Beatles a veces parecía una locura. Hubo algunos momentos muy difíciles y a menudo cuestioné mi decisión. Pero a medida que mejorábamos pensé: 'Bueno, esto es realmente bueno'”.

En efecto, para McCartney fue difícil iniciar otra etapa tras el gran éxito de The Beatles a nivel mundial. No obstante, eso no fue impedimento para demostrar que su talento pudo brillar en otro grupo formado por él mismo.

“Demostramos que Wings podía ser una banda realmente buena. Tocar para grandes audiencias de la misma manera que lo hicieron los Beatles y tener un impacto de una manera diferente. Fue una gran emoción”, acotó.

Paul McCartney integró The Beatles con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. | Fuente: @thebeatles

¿Qué se sabe del nuevo libro de Paul McCartney?

El libro Wings: The Story of a Band on the Run narrará historias, datos, fotos y hechos que marcaron la carrera de Paul McCartney luego de The Beatles.

De acuerdo a Variety, la obra incluye más de 100 ilustraciones inéditas; además, dará a conocer —con más detalle— el proyecto que viene realizando el cineasta Morgan Neville de un documental sobre la etapa musical de Paul McCartney en solitario y el despegue de su banda Wings en la década de los 70.

“El libro está compuesto por más de 500 mil palabras, basadas en docenas de horas de entrevistas con McCartney y numerosos actores clave en la órbita de la banda”, acota el portal estadounidense, agregando que la portada “aún no ha sido revelada”.

Asimismo, se sabe que el lanzamiento del libro se hará en Estados Unidos por medio de las editoriales Liveright/WW Norton y Allen Lane/Penguin Press. Del mismo modo, el libro se publicará también en el Reino Unido a través de Penguin/Allen Lane.

