"Dedico 'Megalópolis' a la esperanza": Francis Ford Coppola da emotivo discurso en Cannes 2024

Francis Ford Coppola presentó 'Megalópolis' en el Festival de Cine de Cannes 2024. | Fuente: Instagram (francisfordcoppola)

El Festival de Cannes 2024 recibió a Francis Ford Coppola y a su megaproyecto Megalópolis que ya viene siendo comentado por la crítica internacional. Luego de la presentación de su película, con Adam Driver y Nathalie Emmanuel como principales protagonistas, el cineasta de 85 años dio un emotivo discurso a los presentes que pudieron apreciar su novedoso filme.

Acompañado de su nieta Romy Mars, el ganador de cinco premios Oscar agarró el micrófono y tomó la palabra ante el público que lo aplaudía. Rodeado de miembros del elenco de Megalópolis, Coppola afirmó que el proyecto se hizo pensando en la familia y en la esperanza.

"Todos somos una familia. Todos ustedes son mis primos. Somos uno. Somos la familia humana. Ese es a quien deberíamos prometerle nuestra lealtad, a toda nuestra familia y a esta hermosa tierra hogar que tenemos. Es mi deseo que los niños que van a heredar de nosotros un mundo hermoso", expresó el reconocido director entre lágrimas.

Seguidamente, el también guionista añadió: "La palabra más importante que tenemos y la palabra más hermosa en cualquier idioma es "Esperanza" o "Esperanza", y a eso le dedico esta película".

El discurso de Francis Ford Coppola no pasó desapercibido por los organizadores del Festival de Cannes 2024, quienes decidieron subir este viernes el extracto en Instagram y X (ex Twitter) calificándolo como uno de los momentos más emotivos del festival.

Francis Ford Coppola en la alfombra roja de Cannes con el elenco de su película 'Megalópolis'. | Fuente: AFP

Francis Ford Coppola está lejos del retiro: "Planeo seguir dentro de 20 años"

Francis Ford Coppola regresó al Festival de Cannes luego de más de 20 años para presentar su última película Megalópolis, filme donde invirtió más de 120 millones de dólares de su propio dinero.

“Yo puse el riesgo en la película. No tengo problemas con las finanzas. Mis hijos, sin excepción, tienen carreras maravillosas sin una fortuna. No necesitan una fortuna. Así es como sentí que debería ser la película y yo estaba pagando por ella", sostuvo en una conferencia de prensa.

En otro momento, el director descartó que esté pensando en el retiro y recordó la nueva película que viene trabajando que será una adaptación de The Glimpses of the Moon, de Edith Wharton e “inspirada” en The Awful Truth, de Leo McCarey.

"Les puedo asegurar que no (me retiraré todavía). Planeo seguir aquí dentro de 20 años. Ya comencé a escribir una nueva película", añadió.

¿De qué trata ‘Megalópolis’ y quienes actúan en la película?

Megalópolis es una película de drama épico y ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Francis Ford Coppola. El filme contará la visión de un arquitecto, que, apoyado en materiales renovales, mostrará su ambición al querer reconstruir la icónica ciudad futurista parecida a la actual Nueva York.

"La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina (Adam Driver), un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su oposición, el alcalde Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), que sigue comprometido con un futuro regresivo. statu quo, perpetuando la codicia, los intereses especiales y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido sus lealtades, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece", se lee en la sinopsis oficial.

Adam Driver interpretará al arquitecto César, quien buscará la creación utópica de Megalópolis. El actor estará acompañado de un destacado elenco conformado por Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, entre otros.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis