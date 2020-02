Jennifer Aniston celebra su 51 cumpleaños y recibe mensajes de sus excompañeros de elenco en "Friends". | Fuente: AFP

Rachel por siempre. Jennifer Aniston celebra 51 años de vida, y sus amigos —así como excompañeros de elenco— de la serie “Friends” enviaron sus saludos a la famosa estrella de Hollywood. A través de sus redes sociales, Courteney Cox y Matthew Perry publicaron sus mensajes con un detalle especial.

Se recuerda que Courteney Cox y Jennifer Aniston mantienen una cercana amistad que ha perdurado más de 20 años. La actriz que da vida Monica publicó una fotografía donde aparece imitando el estilo de su amiga, y aseguró que no puede existir alguien como “Jen”.

“No importa lo duro que intentes… Solo hay una Jennifer Aniston. ¡Feliz cumpleaños a mi querida amiga! ¡Te amo!”, escribió en Instagram.

Por su parte, el actor Matthew Perry compartió una imagen de ambos cuando eran más jóvenes, luciendo radiantes. “Feliz cumpleaños, Jenny”, añadió en la leyenda de la publicación. Los actores de “Friends” se caracterizan por ser bastante unidos, ya que nunca falta la ocasión donde se reúnen y posan juntos para fotos.

Cabe destacar que Jennifer Aniston es la artista que más destacó en la industria, después de que la comedia llegara a su fin en el 2004. Recientemente, fue galardonada con el premio a Mejor actriz en los SAG Awards por su rol en la serie “The Morning Show”, donde comparte pantalla con Reese Witherspoon y Steve Carell.

NUNCA BUSCÓ SER MADRE

Durante décadas, Jennifer Aniston ha sido interrogada por la prensa estadounidense si alguna vez decidiría tener hijos. Ande ello, la actriz siempre ha sido firme en defender su derecho a no querer ser madre, así como ha pedido que respeten su decisión.

“Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. Quizás hay otras cosas que quiero hacer”, dijo para Elle. “Tengo un trabajo genial. Tengo una familia genial. Tengo amigos geniales. No tengo razones para sentirme de otra manera”.