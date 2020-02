Anahí de Cárdenas canta “Tusa”. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas no deja de sorprender pues, pese a atravesar un difícil momento con su lucha contra el cáncer, se animó a cantar “Tusa” a su propio estilo, a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La actriz, quien hace poco compartió su felicidad en su red social tras llegar al millón de seguidores, interpretó a capela la canción de Karol G y Nicki Minaj, que se ha hecho popular y que diversos artistas ya han parodiado.

Como se sabe, cada vez que pasa por algún tratamiento, la actriz lo comparte con sus seguidores, a quienes alienta a hacerse chequeos ya que esta enfermedad es silenciosa y solo con prevención puede llegar a detectarse a tiempo.

“Este cambio y este crecimiento empezó cuando yo decidí hablar acerca del #cáncer. Es increíble como poco a poco nos fuimos encontrando y retroalimentando para tratar todos los días de darnos fuerzas y motivarnos, ustedes a mí, y yo a ustedes”, anotó Anahí de Cárdenas anteriormente.

LO DIFÍCIL DEL CÁNCER

El tratamiento para eliminar el cáncer del cuerpo es tedioso, pero eso no le quita las ganas a la actriz Anahí de Cárdenas, pues asegura que está “totalmente entregada al proceso”, aunque reconoce que es fastidioso.

Esta vez, la actriz relató lo que padece todas las noches como consecuencia de las quimioterapias que realiza, entre ellas cambios drásticos de temperatura, aumento de apetito y pérdida de sueño.

“Las mañanas se han vuelto un poco pesadas”, inició su publicación de Instagram. “No estoy durmiendo bien. Me levanto con mucho calor y luego me da mucho frío. Calor, frío, calor, frío. Y así, toda la noche y el día”, narró De Cárdenas.

“Me levanto varias veces, algunas con hambre, entonces repto hacia la cocina, y agarro un plátano, o unas galletas de soda y me los voy comiendo mientras me vuelvo a quedar dormida”, continuó.

Pese a ello, Anahí de Cárdenas aclaró que no se queja de lo que le ha tocado enfrentar, pero sí indicó que poder controlar su temperatura sería un alivio, pues actualmente atraviesa una especie de “menopausia inducida”.

“No me quejo. Solo me encantaría poder controlar mi temperatura corporal. No me viene la regla hace meses y estoy como en una menopausia inducida. Es parte del proceso, me dicen. Claro, y estoy totalmente entregada al proceso, pero de que jode, jode”, finalizó su post.