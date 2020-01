Una emocionada Jennifer Aniston se llevó un galardón por "The Morning Show". | Fuente: AFP

Una emocionada Jennifer Aniston recibió su primer premio SAG Awards en 25 años. Ella ganó en la categoría a Mejor Actriz de Drama en Televisión por "The Morning Show", la última vez que subió al escenario fue en 1996 por "Friends". Minutos antes, su exesposo Brad Pitt se había llevado una estatuilla por su papel en “Once Upon a Time in Hollywood”.

"¡¿Qué?! Oh por Dios, esto es tan increíble. Solo puedo decir, estoy tan agradecida", fueron las primeras palabras de Aniston al tener el galardón en sus manos. Para luego reflexionar sobre sus sueños de infancia de convertirse en una actriz.



La intérprete agradeció a su equipo en "The Morning Show" y señaló que tuvieron que ahondar en sus propias experiencias e historia. "¿Quién sabía que una crisis emocional se sentía tan bien? Fueron 17 meses de terapia que cubrieron 20 años de trabajo", sostuvo en los SAG Awards 2020.

El drama, del que ella también es productora junto a Reese Witherspoon, se centra en el mundo de los noticieros matutinos y un presentador que es despedido en medio de un escándalo por una conducta sexual inapropiada.

Jennifer Aniston se llevó su primer SAG Award en 25 años. | Fuente: AFP

SOLIDARIDAD CON SANDLER

Antes de retirarse, Jennifer Aniston mostró su solidaridad con Adam Sandler quien dijo no "recibir amor" de la Academia al quedar fuera de las nominaciones del Oscar 2020. "¡Adam Sandler! Tu interpretación es extraordinaria y tu magia es real", recalcó.

Durante su carrera, Aniston ha recibido 10 nominaciones al SAG Awards. Ocho de ellas fueron por su trabajo en "Friends" y una por su papel en "Cake".

La artista competía con Olivia Colman y Helena Bonham Carter por "The Crown", Jodie Comer por "Killing Eve" y Elisabeth Moss por "The Handmaid's Tale".

Por otro lado, la ex protagonista de "Friends" admitió que se unió a Instagram para promocionar "The Morning Show". Pero también para ser la persona en control de qué se expone sobre su vida privada. Dado que ha estado expuesta desde su divorcio de Brad Pitt y no hay detalle que los paparazzis pasen por alto. Una exposición que, para Aniston, no tiene sentido.