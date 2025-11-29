Actrices de 'Tres por Tres' revelan a cuál de las gemelas Olsen no le gustaba grabar las escenas de la serie

Las actrices Jodie Sweetin y Andrea Barber, recordadas por interpretar a Stephanie Tanner y Kimmy Gibbler en Tres por Tres (Full House), dieron detalles de cómo fue trabajar con las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes dieron vida a Michelle Tanner en la serie.

La revelación se produjo en una reciente edición del pódcast How Rude, Tanneritos, donde ambas respondieron preguntas enviadas por seguidores de la serie, emitida durante ocho temporadas entre 1987 y 1995.

¿Cómo fue trabajar con Mary-Kate y Ashley Olsen en Full House?

Una de las consultas se centró en cómo los directores manejaban el trabajo entre las gemelas Olsen. El oyente preguntó: "¿Hubo algún momento en que los directores preferían trabajar con una de las gemelas sobre la otra y le daban más tiempo en el set? En una situación así, ¿podrían despedir a una y quedarse con la otra? ¿Cómo funciona eso con gemelos? Especialmente cuando crecen".

Sweetin recordó que Mary-Kate y Ashley tenían solo nueve meses cuando comenzaron las grabaciones y nueve años cuando estas finalizaron. Además, explicó que sí hubo una etapa en la que los directores preferían trabajar más con una de ellas, aunque precisó que ocurrió al inicio de la serie.

La actriz detalló que Ashley era la gemela que se mostraba más predispuesta a grabar las escenas. "A Mary-Kate no le gustaba estar en el set, pero Ashley era como: 'Genial, lo que sea'. Era mucho más tranquila al respecto". De hecho, dijo que estas actitudes se han mantenido en la actualidad: "Son exactamente así. Ashley es como: 'Claro, lo que sea'. Mary-Kate es como: 'No quiero hacer esto'".

Sweetin también señaló que, en ocasiones, cada gemela realizaba distintas escenas según su disposición. "Una quería hacer una escena porque le parecía más divertida y a la otra no le importaba", acotó Andrea Barber.

Otro aspecto que los directores debían considerar eran las escenas que involucraban dulces. Sweetin explicó que procuraban dividirlas de manera equitativa, ya que si una comía más que la otra, surgían los reclamos.

El exigente ritmo de grabación de Full House

Las actrices también comentaron que nunca se consideró despedir a una de las gemelas. Jodie Sweetin explicó que era "prácticamente un paquete", además de recordar que las leyes laborales para menores limitan el tiempo de trabajo por edad. "Cuando tienes niños pequeños, casi siempre usas gemelos porque no hay manera de sacar suficiente material de un bebé o un niño. Necesitas dos cuerpos", comentó.

Ambas mencionaron que, aunque los episodios tenían una duración de 22 minutos, la grabación podía extenderse hasta cinco horas. Incluso contaron que el público de las funciones en vivo solía sorprenderse por lo largo del proceso y terminaba "muerto de hambre".

Full House marcó el inicio de las carreras de Mary-Kate y Ashley Olsen. Luego, en 1992 protagonizaron su primera película para televisión, To Grandmother’s House We Go, donde interpretaron personajes distintos por primera vez. Luego siguieron otros proyectos como Double, Double, Toil and Trouble (1993) y How the West Was Fun (1994). Su debut cinematográfico llegó en 1995 con It Takes Two.

Entre sus trabajos juveniles también figuran Holiday in the Sun y Billboard Dad. Su última película juntas fue New York Minute (2004), que significó el retiro de Ashley de la actuación. Mary-Kate continuó hasta 2012.

Las gemelas fueron las únicas integrantes del elenco original que no regresaron para la secuela Fuller House, emitida en Netflix desde 2016 durante cinco temporadas. En 2006 fundaron su marca de moda, The Row.