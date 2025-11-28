Cantante de Backstreet Boys envuelto en pleito con bañista a quien denunció por presunta invasión de su playa privada

Brian Littrell, uno de los cinco integrantes de los Backstreet Boys, inició una demanda civil contra Carolyn Barrington Hill, una mujer de 67 años, a quien acusa de ingresar de forma reiterada a la playa privada ubicada frente a su mansión en Santa Rosa Beach, Florida. De acuerdo con Dailymail, el artista dijo que el lío con ella se dio entre finales de abril y mediados de septiembre, y que incluso lanzó varios insultos.

La demanda, presentada el 19 de septiembre, afirma que Carolyn habría actuado con la intención de "intimidar y acosar” a la familia. Littrell y su esposa, Leighanne, fueron grabados en varias oportunidades conversando con bañistas en la zona, debido a la confusión sobre los límites entre el espacio público y el privado.

De acuerdo con el medio, en Florida, la arena húmeda por debajo de la línea de marea alta es pública, mientras que la arena seca puede ser de propiedad privada.

Videos virales mostraron enfrentamientos por los límites de la propiedad

El problemas por las invasiones habría comenzado después de que el cantante aquiriera la vivienda de tres dormitorios y tres baños en febrero de 2023. Dos meses más tarde, un video se viralizó mostrando una discusión entre los Littrell y algunos bañistas sobre los límites del terreno. En la grabación, Leighanne señalaba que un visitante debía ubicarse "en la orilla del agua", mientras Brian sostenía un cartel de "No trespassing" (Prohibido el paso).

La demanda también señala que Carolyn Barrington Hill se negó en repetidas veces a abandonar el área incluso después de que un agente del Sheriff del Condado de Walton le pidiera retirarse. Sin embargo, la mujer acusó al administrador de la propiedad de Littrell de amenazarla con un taladro, afirmando en un video que respondería con gas pimienta si él volvía a acercarse de forma similar.

El 19 de noviembre, Hill presentó una moción para desestimar la demanda. Según el reporte, tuvo inicialmente problemas para contratar un abogado y solicitó una prórroga debido a compromisos laborales. La audiencia para evaluar su petición está programada para el 11 de diciembre.

Medidas para delimitar la propiedad no frenan el ingreso de invasores, según Brian Littrell

En la demanda contra Hill, el integrante de Backstreet Boys afirmó que ha tenido que contratar seguridad adicional para proteger a su familia. Asimismo, dijo que presentó este año otra acción legal, esta vez contra el Condado de Walton, alegando que las autoridades no controlan adecuadamente a quienes ingresan a su playa privada.

El documento indica que colocaron letreros de "Prohibido el paso", así como sillas, sombrillas y mesas para delimitar la zona privada. Sin embargo, dijo que los invasores siguen ingresando a diario. De hecho, sostuvo que llenó un formulario oficial que autoriza al sheriff a advertir y procesar a personas que permanezcan en su propiedad tras ser notificadas.

El cantante menciona incidentes anteriores en los que, según afirma, solicitó apoyo policial, pero sin tener resultados. En uno de ellos, un oficial habría señalado que no estaba de acuerdo con la existencia de playas privadas. En otro, presuntos invasores habrían cometido "agresión y robo".

Brian Littrell dice que cuenta con videos de cámaras corporales que mostrarían un trato inapropiado de parte de agentes hacia su propiedad. Él y su esposa Leighanne están casados desde el año 2000 y tienen un hijo de 23 años. La casa en Santa Rosa Beach fue adquirida en 2023 por 3.8 millones de dólares.