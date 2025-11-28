Tres hombres son acusados por la muerte de la cantante e influencer Delarosa ¿qué se sabe del caso?

La Fiscalía del condado de Los Ángeles presentó cargos de asesinato contra tres hombres señalados de "atacar y disparar" a la cantante e influencer María De La Rosa, conocida como Delarosa, el 22 de noviembre en Northridge, California. De acuerdo con Univision, la artista de 22 años, que tenía más de 40 mil seguidores en redes sociales, perdió la vida tras un presunto intento de robo.

Los acusados fueron identificados como Francisco Otilio Gaytán, Benny Licon Gómez y Eduardo López. Todos enfrentan un cargo de asesinato y dos cargos de intento de robo en segundo grado. "En caso de ser declarados culpables podrían recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", indica el medio.

El caso se encuentra bajo investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles y está siendo procesado por las fiscales adjuntas Jennifer Jimenez y Celeste Sanchez. Delarosa había lanzado en agosto su último sencillo No me llames.

¿Cómo fue el ataque contra la influencer y cantante Delarosa?

De acuerdo al reporte, el ataque ocurrió alrededor de la 1:25 a. m. (hora local) en la intersección de las vías Bryant Street y Tampa Avenue. De acuerdo con la Fiscalía, los tres hombres se aproximaron a un vehículo estacionado donde se encontraban tres personas, exigieron dinero y abrieron fuego.

Delarosa murió a causa de los disparos, mientras que los otros dos ocupantes resultaron gravemente heridos.

Tras el incidente, Gaytán fue detenido ese mismo día y Licon Gómez fue arrestado al día siguiente. Una orden de captura permanece vigente para López, quien continúa prófugo. "Las autoridades fijaron las fianzas de Gaytán, Licon Gómez y López en $ 2,180,000; $ 2,280,000; y $ 2,205,000, respectivamente", precisa el informe.

Gaytán tiene programada su lectura de cargos para el 7 de enero de 2026 en el Tribunal del Valle de San Fernando. Licon Gómez compareció el 26 de noviembre de 2025.