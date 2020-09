Kit Harington revela por qué no interpretaría nuevamente a Jon Snow. | Fuente: Twitter

“Game of Thrones” es una de las series más famosas logrando un récord de Premios Emmys: 59 galardones. Los personajes se han convertido en los favoritos de los fanáticos, sin embargo, uno de ellos habló sobre su papel en esta producción.

Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow, aseguró que no volvería a interpretar a ese tipo de héroes: “Siento que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un papel masculino que el mundo necesite ver”, explicó al diario The Telegraph.

El actor reveló al medio británico que su personaje le causó un “trauma masculino heredado” que ha inspirado a otros a ser deshonestos sobre sus sentimientos tanto en la vida real como en la pantalla.

Harington, de 33 años, contó que los hombres no pueden expresarse libremente, porque les preocupa que “muestren debilidad”: “Siento que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo ha venido de la Segunda Guerra Mundial, transmitido de abuelo a padre a hijo”, sostuvo.

Explicó también que esto muestra incapacidad de muchos que de verdad quieren mostrar sus emociones. “No hablamos de cómo nos sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino”, dijo.

“Habiendo interpretado a un hombre que estaba en silencio, que fue heroico, siento que en el futuro ese es un papel que ya no quiero interpretar más", expresó Harington en dicha entrevista sobre Jon Snow, el papel que catapultó a la fama.

Tras representarlo en la exitosa serie de HBO, el actor cree que “es un personaje que el mundo no necesita ver", ya que Kit se crió en un ambiente donde su madre, la dramaturga Deborah Jane Catesby, le enseñó que no debería haber diferencias entre hombres y mujeres.

Harington se ha despedido definitivamente de Jon Snow y rechazó volver a interpretarlo en futuros spin-offs. “¿Querría volver atrás y hacer más? No”, dijo a la BBC. “Han sido 10 años de nuestra vida. Eso es algo muy inusual para un actor”, apuntó.

Tras el final de la serie de HBO, solamente ha aparecido en un capítulo de la versión británica de “Criminal”. El intérprete ha fichado por el Universo Cinematográfico Marvel y participará en “The Eternals” en el rol de Dane Whitman, el superhéroe conocido como Black Knight. Se espera que la película llegue a los cines en 2021.

