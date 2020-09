Génesis Rodríguez contó las razones por las que se alejó del mundo de las telenovelas. | Fuente: Instagram / Génesis Rodríguez

En Hollywood, Génesis Rodríguez ha participado de cintas como “Yoga Hosers”, “Al borde del abismo”, “Tusk” y varias más. Su debut en la meca del cine estadounidense empezó en el 2013 con cintas como “Hours” e “Identify Thief”, y a la fecha busca consolidarse en nuevos horizontes.

Sin embargo, la carrera actoral de la hija del cantante José Luis ‘El Puma’ Rodríguez empezó a corta edad cuando a los 17 años incursionó en las telenovelas producidas por Telemundo. De la mano de “Prisionera”, “Dame chocolate”, entre otras, la actriz alcanzó la fama.

En el 2008, no obstante, Rodríguez decidió participar por última vez en una telenovela. “Doña Bárbara”, un melodrama donde interpretó al personaje de Marisela Barquero, cerró una etapa para la intérprete de 33 años. ¿Por qué después de esta producción decidió alejarse del mundo telenovelero?

Según confesó en una reciente transmisión en vivo emitida desde su cuenta de Instagram, la razón no sería otra que la falta de unión entre sus colegas. Un motivo que impedía la organización de los actores y las actrices hacia puntos que fortalecieran sus derechos.

“Gracias a Dios, los actores de Telemundo, bueno no solamente de Telemundo, de telenovelas, ahora tienen unión, ahora tienen SAG [Sindicato de Actores]. Pero esa fue una de las razones por las que yo me quería ir de las telenovelas, porque no teníamos unión, no teníamos protección de actor”, comentó Rodríguez.

“DOÑA BÁRBARA”: LA TELENOVELA DENTRO DE LA TELENOVELA

Por otro lado, para ser su última experiencia en una telenovela, “Doña Bárbara” representó más de un momento de tensión para Génesis Rodríguez. En esta ficción, donde compartió roles con Edith González y Christian Meier, la hija del ‘Puma’ Rodríguez confesó algunos de los incidentes que ocurrieron durante las grabaciones.

“Teníamos que manejar por una montaña súper peligrosa. Uno de los muchachos se accidentó bien feo, yo creo que se mató en la carretera. Él trabajó en la novela. Estaba moviendo las cosas de Honda a Bogotá (Colombia) en medio de la noche después de todo un día de trabajar muy peligroso”, relató en agosto pasado.

Asimismo, en otra oportunidad, se fue la luz de set de grabación y hubo una ocasión en la que un camión de grandes proporciones impidió su paso para que pudiera llegar hasta el sitio donde iban a rodar un episodio de “Doña Bárbara”.

“Me recogieron por motocicleta y yo, que le tengo pavor a las motocicletas, me agarré del tipo pero me agarré de la motocicleta y me dio una quemadura en la pierna y llegué toda desconchinflada al set. Horrible. Me pasó de todo en ‘Doña Bárbara’, era una telenovela dentro de una telenovela”, indicó.