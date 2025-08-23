Gimena Accardi, actriz de 'Rebelde way' y 'Casi ángeles', reveló que le fue infiel a su esposo Nico Vázquez

La actriz reconoció públicamente su error tras 18 años de relación y aclaró que el “tercero en discordia” no pertenece al medio artístico, desmintiendo los rumores que circularon en redes.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras las versiones difundidas en el programa LAM (América TV) sobre una presunta infidelidad, Gimena Accardi rompió el silencio y confirmó que engañó a Nicolás Vázquez, con quien mantuvo una relación de 18 años. La actriz se pronunció donde asumió su error, negó los rumores que circulaban en torno a un “tercero en discordia” del medio artístico y aseguró que, a pesar de lo ocurrido, sigue habiendo respeto y amor entre ambos.

“Me mandé una cag***, malísima, y me hago cargo. Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas”, declaró con angustia.

Accardi explicó que, aunque Vázquez la perdonó, la pareja ya venía atravesando una crisis desde hacía un año, y el episodio terminó por ser “la gota que rebalsó el vaso” para tomar la decisión de separarse.

La actriz enfatizó que no tiene nada que ver con las personas mencionadas en los rumores mediáticos, particularmente con su compañero de teatro Andrés Gil, a quien se vinculó en redes sociales. “Con la persona que se me vincula es mentira. Se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y necesito que eso se frene”, sostuvo. Según explicó, el vínculo fue con alguien “random” y ajeno al medio, un “desliz absoluto” del que está arrepentida.

Accardi, recordada actriz de Rebelde way y que compartió escenas con Vásquez en Casi ángeles, también destacó la actitud de Vázquez tras las especulaciones públicas: “Como todo un señor, cerró la boca, dijo ‘esto es mentira’ y nos cuidamos mutuamente, porque así siempre fue nuestra relación”.

Finalmente, la actriz expresó el dolor que atraviesa tanto por la ruptura como por la exposición mediática: “Lastimé a la persona que más amo, que es Nico. Nunca me van a escuchar hablar mal de él, es la persona que más sigo amando en este planeta tierra”.

¿Quién es Andrés Gil, el supuesto 'tercero en la discordia'?

Desde que la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez salió a la luz, el nombre de Andrés Gil comenzó a resonar con fuerza en comentarios y debates en redes sociales. El actor, que es pareja de Candela Vetrano y padre de su hijo, comparte escenario con Accardi en la obra En otras palabras.

Mientras Gil disfrutaba junto a Vetrano de unas vacaciones en Nueva York para celebrar el cumpleaños de la actriz —con fotos familiares que mostraban felicidad y complicidad—, en Argentina se viralizaban imágenes de él con Accardi. Los registros incluían abrazos y gestos de cercanía que, según algunos espectadores, parecían ir más allá de la química de los personajes que ambos interpretan en la obra, donde encarnan a una pareja con una relación apasionada.

Con el éxito creciente de la pieza dirigida por Vázquez, la cercanía entre Gil y Accardi fue cada vez más notoria. Ambos coincidieron en entrevistas y premiaciones, donde solían posar juntos, lo que alimentó aún más las especulaciones. El hecho de que el actor se convirtiera en padre hace menos de un año y al mismo tiempo mantuviera un vínculo amistoso con Vázquez en redes sociales sumó interés al tema.

En diálogo con Ciudad magazine, Gil había explicado en tono de broma su integración al círculo íntimo de la pareja: “Soy uno más. Me incorporaron a la pareja, estoy a esto de irme a vivir con ellos. Al principio fue incómodo, pero me recibieron muy bien y me dieron confianza para expresarme y encontrar mi lugar”. Aunque dichas palabras en su momento fueron tomadas con simpatía, hoy resurgen con un matiz distinto, en medio de la polémica que envuelve a los actores.

Gimena Accardi y Nico Vásquez estuvieron juntos durante 18 años Fuente: Instagram: @gimeaccardi

Historia de amor de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi conformaron durante años una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Se conocieron en las grabaciones de Alma Pirata, pero fue en 2007, durante Casi Ángeles, cuando surgió el flechazo.

“Pasamos muchas horas juntos y los camarines invitan”, recordó Accardi en una entrevista. Ella tenía 22 años y daba vida a Malvina Bedoya Agüero, un personaje que cobraría relevancia en la segunda temporada. Vázquez, en tanto, interpretaba a Nico Bauer, uno de los roles protagónicos desde el inicio junto a Emilia Attias, Peter Lanzani, Lali Espósito y la China Suárez. En ese entonces, él aún estaba casado con la actriz Mercedes Funes.

En la ficción, Accardi y Vázquez eran pareja, y la química que mostraban en pantalla pronto se trasladó a la vida real. En 2016, casi una década después de iniciar su relación, sellaron su historia de amor con una boda.

El camino compartido no estuvo exento de dolor. En 2013, Gimena atravesó la pérdida de un embarazo de más de tres meses. “Estábamos en la zona de tranquilidad. Fue muy duro, lo vivimos como cualquier duelo, llorando mucho”, contó la actriz. Tres años más tarde, debieron enfrentar otro golpe: la muerte repentina de Santiago Vázquez, hermano menor de Nicolás, quien falleció a los 27 años mientras estaba de vacaciones en Punta Cana, pocos días después del casamiento de la pareja en Mar del Plata.

En junio de 2021, vivieron una experiencia límite en Miami, cuando se derrumbó parte del complejo Champlain Towers. La pareja se encontraba en un departamento del edificio y logró salir segundos antes del colapso. “Salí del ascensor”, le dijo Gimena a Nico, lo que les permitió escapar a tiempo de la tragedia.

Las pérdidas también marcaron a Accardi en el plano familiar. En 2020, su padre, Hugo Accardi, murió tras permanecer 55 días internado en el Sanatorio Finochietto a causa de la COVID-19. En los últimos años, la pareja reconoció haber pasado por altibajos. En marzo de 2025, la actriz contó en el streaming Bondi que habían atravesado una “mini crisis” de cuatro días, durante la cual incluso durmieron en habitaciones separadas.

Finalmente, confirmaron su separación con un comunicado en redes sociales: “Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”.