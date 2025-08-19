"Es una lucha diaria": Aubrey Plaza habla por primera vez sobre la muerte de su esposo Jeff Baena

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aubrey Plaza habló por primera vez sobre la muerte de su esposo, el cineasta Jeff Baena, quien se quitó la vida a principios de enero de 2025 a los 47 años. La actriz se encuentra promocionando Honey Don’t!, una comedia oscura dirigida por Ethan Coen. Su declaración tuvo lugar en el pódcast Good Hang, conducido por su colega Amy Poehler.

"En general, estoy aquí y estoy funcionando. Me siento agradecida de poder seguir moviéndome por el mundo. Creo que estoy bien. Es una lucha diaria, obviamente", respondió cuando le preguntaron cómo está afrontando el proceso.

Para explicar mejor su etapa de duelo, la actriz recurrió a una comparación con la trama de The Gorge, una película de ciencia ficción protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy.



"Es una película de alienígenas. Entre dos torres hay un acantilado lleno de criaturas monstruosas que intentan atrapar a los protagonistas", describió Plaza. "Juro que cuando la vi pensé: 'Así se siente mi duelo', o al menos, cómo podría sentirse. Es como un océano inmenso de cosas horribles justo ahí, y puedo verlo. A veces solo quiero lanzarme y estar dentro, y otras veces solo lo observo. A veces intento alejarme. Siempre está ahí, y esas criaturas intentan atraparme".

Su regreso a la actuación tras la tragedia

Tras la muerte de Jeff Baena, Aubrey y su familia emitieron un comunicado en el que expresaron su agradecimiento por las condolencias y los mensajes de consuelo: "Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que nos han brindado su apoyo".

Desde entonces, Plaza se mantuvo alejada de los reflectores, y Honey Don’t! representa su primer proyecto cinematográfico de gran escala este año.



Más adelante, la entrevistadora le preguntó qué cosas aún logran hacerla reír.



"Diría que hay ciertas personas que me hacen reír. No me río mucho viendo cosas. Lo que más me hace reír son mis amigos graciosos", comentó.



Jeff Baena alcanzó la fama como guionista de I Heart Huckabees y como director de películas como Life After Beth y la serie Cinema Toast. Dio sus primeros pasos en el cine al mudarse de Miami a Nueva York a fin de estudiar en la Escuela de Cine.

Posteriormente, se estableció en Los Ángeles, donde contrajo matrimonio con la actriz Aubrey Plaza, en 2021. Antes de emprender su carrera como cineasta independiente, se destacó trabajando como asistente de reconocidos directores como David O. Russell y Robert Zemeckis.