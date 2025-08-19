Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Es una lucha diaria": Aubrey Plaza habla por primera vez sobre la muerte de su esposo Jeff Baena

En 2012 Aubrey Plaza recibió su primer papel protagonista en la comedia 'Safety Not Guaranteed'.
En 2012 Aubrey Plaza recibió su primer papel protagonista en la comedia 'Safety Not Guaranteed'. | Fuente: Facebook: Aubrey Plaza
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La actriz se sinceró en el pódcast Good Hang sobre su proceso de duelo y cómo ha enfrentado la pérdida del cineasta.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aubrey Plaza habló por primera vez sobre la muerte de su esposo, el cineasta Jeff Baena, quien se quitó la vida a principios de enero de 2025 a los 47 años. La actriz se encuentra promocionando Honey Don’t!, una comedia oscura dirigida por Ethan Coen. Su declaración tuvo lugar en el pódcast Good Hang, conducido por su colega Amy Poehler.

"En general, estoy aquí y estoy funcionando. Me siento agradecida de poder seguir moviéndome por el mundo. Creo que estoy bien. Es una lucha diaria, obviamente", respondió cuando le preguntaron cómo está afrontando el proceso.

Para explicar mejor su etapa de duelo, la actriz recurrió a una comparación con la trama de The Gorge, una película de ciencia ficción protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy.

"Es una película de alienígenas. Entre dos torres hay un acantilado lleno de criaturas monstruosas que intentan atrapar a los protagonistas", describió Plaza. "Juro que cuando la vi pensé: 'Así se siente mi duelo', o al menos, cómo podría sentirse. Es como un océano inmenso de cosas horribles justo ahí, y puedo verlo. A veces solo quiero lanzarme y estar dentro, y otras veces solo lo observo. A veces intento alejarme. Siempre está ahí, y esas criaturas intentan atraparme".

Su regreso a la actuación tras la tragedia

Tras la muerte de Jeff Baena, Aubrey y su familia emitieron un comunicado en el que expresaron su agradecimiento por las condolencias y los mensajes de consuelo: "Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que nos han brindado su apoyo".

Desde entonces, Plaza se mantuvo alejada de los reflectores, y Honey Don’t! representa su primer proyecto cinematográfico de gran escala este año. 

Más adelante, la entrevistadora le preguntó qué cosas aún logran hacerla reír.

"Diría que hay ciertas personas que me hacen reír. No me río mucho viendo cosas. Lo que más me hace reír son mis amigos graciosos", comentó.

Jeff Baena alcanzó la fama como guionista de I Heart Huckabees y como director de películas como Life After Beth y la serie Cinema Toast. Dio sus primeros pasos en el cine al mudarse de Miami a Nueva York a fin de estudiar en la Escuela de Cine.

Posteriormente, se estableció en Los Ángeles, donde contrajo matrimonio con la actriz Aubrey Plaza, en 2021. Antes de emprender su carrera como cineasta independiente, se destacó trabajando como asistente de reconocidos directores como David O. Russell y Robert Zemeckis.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Aubrey Plaza Jeff Baena

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA