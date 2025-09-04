“El rey se ha ido”: Donatella Versace, el Real Madrid y diseñadores de moda se despiden de Giorgio Armani

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo de la moda está de luto tras el fallecimiento de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes del último siglo, quien murió a los 91 años. Figuras del espectáculo, la moda y la cultura han expresado públicamente su tristeza y admiración hacia el creador italiano, considerado un ícono por redefinir la elegancia contemporánea.

Donatella Versace, colega y amiga del modisto, compartió un simple pero contundente mensaje en la publicación de la casa de moda donde se anunció su fallecimiento: un corazón roto. Por su parte, el actor italiano Giorgio Pasotti escribió: “El rey George se ha ido, el más grande se ha ido, qué triste, muy triste noticia. Te extrañaré, todos te extrañaremos. Pero en realidad todos”.

La estilista Anna Dello Russo también se pronunció: “Buen viaje Maestro Giorgio. Siempre te llevaré en mi corazón”, mientras que el diseñador Fausto Puglisi resumió el sentimiento general de la industria con la frase: “Rey de Italia para siempre”.

Además de la moda, Armani mostró gran interés por el deporte por lo que en ese mundo, también lamentaron la pérdida. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis.

“Con gran tristeza me enteré del fallecimiento de mi amigo Giorgio Armani. En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Napoli Calcio, expreso mis condolencias a su familia y a Leo Dell'Orco (su pareja y mano derecha)”, publicó en la red social X, antes Twitter.

El Real Madrid emitió un comunicado despidiéndose de “una de las figuras más relevantes y emblemáticas del mundo de la moda de toda la historia”.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Giorgio Armani, propietario del Olimpia Milano desde 2008, y una de las figuras más relevantes y emblemáticas del mundo de la moda de toda la historia”, escribió el club en su página web. “Con Giorgio Armani al frente del club italiano, el Olimpia de Milano ha ganado 6 Ligas, 4 Copas y 5 Supercopas de Italia”, continuó.

Giorgio Armani rompió con los estereotipos de género: para los hombres, prendas fluidas y suaves; para las mujeres, un estilo estructurado y andrógino. También era conocido por su uso de colores neutros, como el gris, el beige, el greige (una palabra acuñada para referirse a su color característico, a medio camino entre el gris y el beige) y el uso extensivo del azul noche, que se convirtió en su marca.

El diseñador italiano Giorgio Armani posa con modelos tras la presentación de su marca durante la Semana de la Moda de Milán, Italia, el 19 de junio de 2017.Fuente: EFE/MATTEO BAZZI

¿De qué murió Giorgio Armani?

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a ser hospitalizado y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en Giorgio Armani ya que nunca dejó los talleres.

El pasado julio, su firma cumplió medio siglo y se coronó como uno de los pocos y exitosos diseñadores que supo mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial, mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

Giorgio Armani posa con la modelo británica Naomi Campbell y la actriz Yvonne Scio durante la inauguración de una nueva tienda Armani en Roma, Italia, el 16 de julio de 2002.Fuente: EFE/DANILO SCHIAVELLA

¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani fue uno de los diseñadores de moda más influyentes y respetados del mundo. Nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, y fundó su propia casa de moda en 1975. Desde entonces se convirtió en un referente del estilo elegante, sobrio y atemporal.

Es considerado el maestro de la sastrería moderna, especialmente por sus trajes masculinos de líneas limpias, cortes suaves y colores neutros, que transformaron la manera de vestir a finales del siglo XX. Su influencia también llegó a la moda femenina, rompiendo estereotipos y proponiendo un vestuario sofisticado pero cómodo.

Armani no solo revolucionó la ropa formal, sino que expandió su marca a perfumes, accesorios, mobiliario, hoteles y restaurantes, consolidando un imperio del lujo. Fue uno de los primeros diseñadores en vestir a estrellas de Hollywood para alfombras rojas, lo que lo convirtió en favorito de actores, actrices y celebridades internacionales.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos y se le atribuye haber cambiado la relación entre moda y cine, moda y deporte, y entre la moda y el estilo de vida en general.