El diseñador Giorgio Armani, el 'rey de la moda italiana', murió a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, murió a los 91 años
El diseñador Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, murió a los 91 años | Fuente: Instagram: Giorgio Armani
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Conocido como 'el rey Giorgio', fue una leyenda de la moda y un ícono del estilo contemporáneo. Impuso tendencias siempre marcadas por una elegancia atemporal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giorgio Armani, reconocido diseñador y referente indiscutible de la moda internacional, murió este jueves en Milán a los 91 años. De acuerdo con un comunicado oficial, el 'rey' de la moda italiana estuvo acompañado por su familia y por Leo Dell'Orco, su pareja durante las últimas dos décadas.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", comunicó la casa de moda.

Poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo llevó a ser hospitalizado y luego a recuperarse en su casa de la Via Borgonuovo, en Milán. Esto le impidió asistir al desfile masculino de alta costura en junio, una ausencia poco habitual.

Un ícono de Hollywood

Armani no solo marcó la moda internacional, también impuso tendencias en el cine y la televisión. Sus diseños fueron protagonistas de alfombras rojas y producciones de gran renombre.

En la película The Dark Knight de Christopher Nolan, la diseñadora de vestuario recurrió a Armani para definir el estilo sofisticado de Bruce Wayne, el alter ego de Batman. El italiano confeccionó a medida los trajes grises que Christian Bale vistió en el papel.

Homenaje y despedida en Milán

De acuerdo con el comunicado, su cuerpo será velado en el Armani/Teatro, ubicado en Via Bergognone 59, Milán, los días 6 y 7 de septiembre, y permanecerá abierta al público de 9 a. m. a 6 p. m.

Sin embargo, y conforme a los deseos expresos del diseñador, el funeral se celebrará en privado.

Giorgio Armani

