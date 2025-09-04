Giorgio Armani: el genio de la moda que vistió a Hollywood en 'Gigolo americano', 'Batman', 'El lobo de Wall Street' y más

El diseñador italiano falleció a los 91 años en Milán. Su legado trascendió la pasarela y brilló en icónicas producciones de Hollywood.

El jueves por la mañana, el mundo de la moda despertó con una noticia dolorosa: Giorgio Armani, uno de los grandes referentes de la industria, falleció a los 91 años en Milán. El diseñador partió acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su pareja y compañero en los últimos 20 años.

La noticia dio rápidamente la vuelta al mundo, generando reacciones de colegas, diseñadores y de la propia casa de moda que lleva su nombre. “Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor… Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos proyectos en curso y en desarrollo”, expresó la firma en un comunicado.

Aunque su nombre está indisolublemente ligado a la moda, Armani también brilló en el cine. No solo vistió a celebridades en las alfombras rojas, como Amanda Seyfried, Cate Blanchett y Winona Ryder, sino que diseñó el vestuario de películas que marcaron época, convirtiéndose en un referente de la relación entre moda y séptimo arte.

Gigolo americano (1980)

Su trabajo en esta cinta impulsó su reconocimiento en Hollywood. Armani diseñó los trajes de Richard Gere con cortes simples y tonos neutros que definieron la moda masculina de los años 80. Más que un vestuario, sus prendas funcionaron como parte de la narrativa: la elegancia del personaje estaba íntimamente ligada a su forma de vestir.

Richard Gere en una escena de 'Gigolo americano' (1980).Fuente: Paramount Pictures

Los intocables (1987)

Para este retrato de la persecución a Al Capone en los años 30, Armani diseñó trajes clásicos, sombreros y abrigos que aportaron realismo histórico. Kevin Costner y Robert De Niro llevaron prendas que reflejaban la esencia de la mafia, consolidando este trabajo como uno de los más destacados del diseñador en el cine.

Sean Connery y Kevin Costner en una escena de 'Los intocables' (1987).Fuente: Paramount Pictures

Buenos muchachos (1990)

Cuando Martin Scorsese buscó capturar la esencia de la mafia neoyorquina en Goodfellas, recurrió a Armani para vestir a sus personajes. Ese mismo año, el director le rindió homenaje en el documental Made in Milan, una muestra de la admiración mutua entre ambos.

Robert De Niro, Paul Sorvino y Anthony Alessandro en una escena de 'Buenos muchachos' (1990).Fuente: Warner Bros. Pictures

Bastardos sin gloria (2009)

En la Europa de la Segunda Guerra Mundial recreada por Quentin Tarantino, Armani aportó trajes que equilibraban elegancia y contexto histórico. Sus uniformes y atuendos civiles reforzaron la autoridad y dieron realismo a los personajes.

Michael Fassbender en una escena de 'Bastardos sin gloria' (2009).Fuente: Universal Pictures

Batman: El caballero de la noche (2008)

Christian Bale, como Bruce Wayne, lució trajes Armani que reflejaban su estatus de empresario y contrastaban con su identidad como Batman. La sofisticación de las prendas aportó coherencia y verosimilitud al personaje.

Christian Bale en una escena de 'Batman: El caballero de la noche' (2008).Fuente: Warner Bros. Pictures

Duplicity (2009)

Clive Owen, amigo cercano del diseñador, fue vestido de pies a cabeza con creaciones de Armani en esta comedia romántica de espionaje. Desde los trajes y gabardinas hasta los lentes de aviador, cada detalle proyectó una elegancia natural.

Julia Roberts y Clive Owen en una escena de 'Duplicidad' (2009).Fuente: Universal Pictures

Red social (2010)

Para dar vida al empresario Sean Parker, interpretado por Justin Timberlake, Armani diseñó chaquetas impecables combinadas con camisetas y jeans. Incluso personalizó cada prenda con etiquetas cosidas a mano que decían: “Giorgio Armani para Sean Parker”.

Justin Timberlake en una escena de 'Red social' (2010).Fuente: Columbia Pictures

Batman: El caballero de la noche asciende (2012)

Armani volvió a vestir a Bruce Wayne en la tercera entrega de la saga de Christopher Nolan. Sacos de hombros anchos, corbatas de seda y trajes de dos botones consolidaron la elegancia del multimillonario. Actores como Michael Caine, Gary Oldman y Joseph Gordon-Levitt también vistieron prendas de la firma.

Christian Bale y Marion Cotillard en una escena de 'Batman: El caballero de la noche asciende' (2012)Fuente: Warner Bros. Pictures

El lobo de Wall Street (2013)

Leonardo DiCaprio, como Jordan Belfort, llevó trajes oscuros y clásicos que subrayaban el poder y la ambición del personaje. Armani construyó con su vestuario una imagen de lujo y autoridad que daba verosimilitud al retrato del mundo financiero.

Leonardo DiCaprio y Jonah Hill en una escena de 'El lobo de Wall Street' (2013).Fuente: Paramount Pictures

