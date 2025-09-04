Giorgio Armani: el genio de la moda que vistió a Hollywood en 'Gigolo americano', 'Batman', 'El lobo de Wall Street' y más

El diseñador italiano falleció a los 91 años en Milán. Su legado trascendió la pasarela y brilló en icónicas producciones de Hollywood.
El jueves por la mañana, el mundo de la moda despertó con una noticia dolorosa: Giorgio Armani, uno de los grandes referentes de la industria, falleció a los 91 años en Milán. El diseñador partió acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su pareja y compañero en los últimos 20 años.
La noticia dio rápidamente la vuelta al mundo, generando reacciones de colegas, diseñadores y de la propia casa de moda que lleva su nombre. “Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor… Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos proyectos en curso y en desarrollo”, expresó la firma en un comunicado.
Aunque su nombre está indisolublemente ligado a la moda, Armani también brilló en el cine. No solo vistió a celebridades en las alfombras rojas, como Amanda Seyfried, Cate Blanchett y Winona Ryder, sino que diseñó el vestuario de películas que marcaron época, convirtiéndose en un referente de la relación entre moda y séptimo arte.
Gigolo americano (1980)
Su trabajo en esta cinta impulsó su reconocimiento en Hollywood. Armani diseñó los trajes de Richard Gere con cortes simples y tonos neutros que definieron la moda masculina de los años 80. Más que un vestuario, sus prendas funcionaron como parte de la narrativa: la elegancia del personaje estaba íntimamente ligada a su forma de vestir.
Los intocables (1987)
Para este retrato de la persecución a Al Capone en los años 30, Armani diseñó trajes clásicos, sombreros y abrigos que aportaron realismo histórico. Kevin Costner y Robert De Niro llevaron prendas que reflejaban la esencia de la mafia, consolidando este trabajo como uno de los más destacados del diseñador en el cine.
Buenos muchachos (1990)
Cuando Martin Scorsese buscó capturar la esencia de la mafia neoyorquina en Goodfellas, recurrió a Armani para vestir a sus personajes. Ese mismo año, el director le rindió homenaje en el documental Made in Milan, una muestra de la admiración mutua entre ambos.
Bastardos sin gloria (2009)
En la Europa de la Segunda Guerra Mundial recreada por Quentin Tarantino, Armani aportó trajes que equilibraban elegancia y contexto histórico. Sus uniformes y atuendos civiles reforzaron la autoridad y dieron realismo a los personajes.
Batman: El caballero de la noche (2008)
Christian Bale, como Bruce Wayne, lució trajes Armani que reflejaban su estatus de empresario y contrastaban con su identidad como Batman. La sofisticación de las prendas aportó coherencia y verosimilitud al personaje.
Duplicity (2009)
Clive Owen, amigo cercano del diseñador, fue vestido de pies a cabeza con creaciones de Armani en esta comedia romántica de espionaje. Desde los trajes y gabardinas hasta los lentes de aviador, cada detalle proyectó una elegancia natural.
Red social (2010)
Para dar vida al empresario Sean Parker, interpretado por Justin Timberlake, Armani diseñó chaquetas impecables combinadas con camisetas y jeans. Incluso personalizó cada prenda con etiquetas cosidas a mano que decían: “Giorgio Armani para Sean Parker”.
Batman: El caballero de la noche asciende (2012)
Armani volvió a vestir a Bruce Wayne en la tercera entrega de la saga de Christopher Nolan. Sacos de hombros anchos, corbatas de seda y trajes de dos botones consolidaron la elegancia del multimillonario. Actores como Michael Caine, Gary Oldman y Joseph Gordon-Levitt también vistieron prendas de la firma.
El lobo de Wall Street (2013)
Leonardo DiCaprio, como Jordan Belfort, llevó trajes oscuros y clásicos que subrayaban el poder y la ambición del personaje. Armani construyó con su vestuario una imagen de lujo y autoridad que daba verosimilitud al retrato del mundo financiero.