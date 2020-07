El exesposo de Naya Rivera, Ryan Dorsey, rindió homenaje a la difunta estrella de "Glee". | Fuente: Instagram

El exesposo de Naya Rivera, Ryan Dorsey, rindió un sentido homenaje a la recordada estrella de “Glee”, tras su trágico fallecimiento. A inicios de julio, la actriz fue reportada como desaparecida luego de que su hijo Josey fuera encontrado solo en un bote alquilado en el lago Piru, (California, EE.UU.).

El pasado 13 de julio, se encontró su cuerpo y los forenses concluyeron que su deceso fue accidental ya que se ahogó tratando de salvar la vida de su hijo de 4 años. Uniéndose a los mensajes de familiares, amigos y fanáticos; Dorsey le dedicó un conmovedor mensaje.

"Esto es tan injusto ... no hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos", se lee en su última publicación de Instagram. "No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas aquí ... Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey el día anterior. La vida no es justa. No sé qué decir”.

RECUERDOS PARA SU HIJO JOSEY

Aunque la pareja se separó en el 2018 -después de cuatro años de un matrimonio y con denuncias de agresión por parte de Naya Rivera hacia Ryan Dorsey- el actor señaló que trabajaron mucho para tener una buena relación de padres. Él le agradeció por darle un hijo:

“Estoy agradecido por nuestro tiempo y el viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce e inteligente que pudimos esperar”, agregó refiriéndose a Josey. Además, recordó cuando la actriz de "Glee" le reprendía por tomar videos o fotos.

“Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de fotos y videos que Josey tendrá para siempre. Sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo”, aseguró el intérprete, de 37 años, despidiéndose de Naya Rivera.

Finalmente, Ryan Dorsey envió un mensaje a sus seguidores pidiéndoles que aprecien a sus familiares ya que nunca se sabe cuándo será el último día que los tengan a su lado. “El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe ... Nunca se sabe lo que podría pasar. Mantengan a sus seres queridos cerca y valoren los momentos que tengan con aquellos”, concluyó.