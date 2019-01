La taquillera "Bohemian Rhapsody", la cinta que narra la historia de Freddie Mercury, protagonizada por Rami Malek podría darle su primer Globo de Oro a los legendarios miembros de la popular banda de rock, Brian May y Roger Taylor.

La biopic se convirtió en la cinta biográfica sobre músicos más taquillera de todos los tiempos, lo que la llevó a ser considerada en dos categorías importantes de los premios que celebran lo mejor del cine y la televisión: Mejor Película- Drama y Mejor Actor Principal.

La fotografía que retrata su viaje hacia la gala fue compartida por el guitarrista. En publicaciones anteriores, May sentirse nervioso por la gala: "¿Estoy listo? ¿No? Me pregunto si soy lo suficientemente listo ¿Qué diría mi mamá? Nunca he estado en uno de estos eventos de cine. Me siento como de 15 ¡Lástima que me veo como de 89! Jaja, ok. Alfombra Roja. Estrellas de cine. Cena grande. Premios. Tengo que vestirme bien", escribió.

LA CEREMONIA

La velada se iniciará con la llegada de los artistas en la alfombra roja, que será conducida por Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky, quienes entrevistarán a los distintos invitados que transiten por la exclusiva pasarela. Posteriormente se dará inicio a la gala que será conducida por los actores Sandra Oh y Andy Samberg.

HORA Y CANAL PARA VER LA CEREMONIA DE LOS GLOBOS DE ORO 2019



Día: Domingo 6 de enero

Canal: TNT (102 de Movistar / doblado al español) y TNT Series (103 de Movistar / idioma original)

Hora: 18hrs (MÉXICO) / 19hrs (COLOMBIA y PERÚ) / 20hrs (VENEZUELA) / 21hrs (ARGENTINA Y CHILE)