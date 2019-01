Rami Malek y Lady Gaga protagonizaron un emotivo momento durante la gala. | Fuente: Composición

Uno de los momentos más comentados de la gala de los Golden Globes fue la breve charla que tuvieron Rami Malek y Lady Gaga durante uno de los cortes comerciales de la transmisión. En el video compartido en redes sociales se ve el momento en el que el actor protagonista de "Bohemian Rhapsody" se acerca a saludar a la actriz de "A star is born", quien compite en la categoría de Mejor Actriz en una cinta dramática.

Si bien no se escucha la conversación que ambos comparten, el gesto de Malek fue lo más resaltante. Las cintas de ambos actores compiten por llevarse la estatuilla a Mejor Película: Drama.

La favorita para muchos especialistas es "A Star is Born", película que logró cinco nominaciones y es aspirante a la mayoría de los premios de los Globos de Oro. La nueva versión de la película protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 1976, compite en las categorías más destacadas de Drama, como con Mejor Película, Mejor Actriz (Lady Gaga), Mejor Actor (Bradley Cooper) y Mejor Director (Bradley Cooper).

"Bohemian Rhapsody", el filme dedicado a la vida del vocalista de Queen Freddie Mercury, obtuvo dos nominaciones. Competirá en Mejor Película y su protagonista Rami Malek irá como Mejor Actor luego de que sus dos nominaciones anteriores como protagonista de "Mr. Robot" quedaran apenas como reconocimientos.





Los Golden Globes 2019 escogen a los mejores del cine y la televisión, según la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. | Fuente: Twitter

La biopic se convirtió en la cinta biográfica sobre músicos más taquillera de todos los tiempos, lo que la llevó a ser considerada en dos categorías importantes de los premios que celebran lo mejor del cine y la televisión: Mejor Película- Drama y Mejor Actor Principal.

En la previa, Brian May compartió una fotografía junto a Roger Taylor mientras se dirigían a la gala. En publicaciones anteriores, May sentirse nervioso por la gala: "¿Estoy listo? ¿No? Me pregunto si soy lo suficientemente listo ¿Qué diría mi mamá? Nunca he estado en uno de estos eventos de cine. Me siento como de 15 ¡Lástima que me veo como de 89! Jaja, ok. Alfombra Roja. Estrellas de cine. Cena grande. Premios. Tengo que vestirme bien", escribió.