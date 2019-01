Globos de Oro 2019: Jim Carrey se roba el show tras ser "expulsado" de su mesa durante la gala

Jim Carrey volvió a robarse el show en los Globos de Oro 2019. Esta vez, el actor nominado por su protagónico en la serie de comedia "Kidding", fue "obligado" a cambiarse a la zona de los nominados en las categorías de televisión por Sandra Oh y Andy Samberg, los presentadores de la gala en medio de la risa de los asistentes.

"¿Al menos puedo llevarme mi cena?", respondió el actor generando más risas entre los asistentes a la gala 2019 de los Golden Globes.

Carrey defendió su sitio en las mesas de los nominados en las categorías de cine ya que "terminó de filmar 'Sonic'", cinta que se estrenará en noviembre. "Vale, vuelve el año que vienes, que seguro que está nominada", le respondió Samberg entre risas. La participación de Jim Carrey, famoso por interpretaciones de comedia como "La Máscara" o "Mentiroso, mentiroso", se volvió viral en las redes sociales.

Jim Carrey, obligado a cambiarse a la zona de los nominados en televisión entre risas de todos. ¡Pero el plato de comida no se lo quitan! #GoldenGlobes pic.twitter.com/EiAcNnmFFa — SensaCine (@SensaCine) 7 de enero de 2019

LA CEREMONIA

Con la ceremonia de los Globos de Oro arranca la temporada de premios de Hollywood con una nota más liviana a la del año pasado, dominada por la seriedad por los discursos del movimiento Me Too. Desde Beverly Hills, se premiará a lo mejor del cine y la televisión. ¿"A Star is Born" o "Black Panther"? ¿"Vice" o "Green Book"? ¿Alfonso Cuarón o Bradley Cooper? Hasta el momento, no hay claros favoritos, pero se encuentran los grandes taquillazos del año y la aclamada de la crítica: "Roma" de Cuarón.



"A Star is Born", el debut tras la cámaras de Bradley Cooper, puede llevarse hasta cinco premios: película dramática, director, actriz (Lady Gaga), actor (Cooper) y canción ("Shallow").



La cinta se perfila como favorita según los pronósticos de los analistas en Hollywood recogidos por la web Gold Derby, que la ve como ganadora como mejor película dramática, mejor actriz y mejor canción.



Otro musical que compite también como drama es "Bohemian Rhapsody", el "biopic" del cantante Freddie Mercury.



Completan este apartado "BlacKkKlansman", "If Beale Street Could Talk" y "Black Panther".



Sin embargo, "Vice", sobre la vida del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, es con seis candidaturas la cinta que tiene más nominaciones.



Junto a "Vice" competirán por el galardón al mejor filme de comedia o musical "Green Book", "Mary Poppins Returns", "The Favourite" y "Crazy Rich Asians".



Alfonso Cuarón también podría dejará huella gracias a "Roma", que tras ser aclamada por la crítica podría llevarse el Globo de Oro a mejor película extranjera pero que también logró candidaturas al mejor director y mejor guión que podrían hacer de ella la gran triunfadora de la noche.

