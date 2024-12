Globos de Oro 2025: Ariana Grande se emociona hasta las lágrimas con su primera nominación por 'Wicked'

La cantante y actriz celebra su debut en los Globos de Oro gracias a su vibrante interpretación de Glinda, la Bruja Buena del Sur, en la adaptación cinematográfica del exitoso musical Wicked.

Ariana Grande y Cynthia Erivo han demostrado que su conexión va más allá de la pantalla. Durante la filmación de Wicked y en la gira de prensa, las actrices se apoyaron mutuamente en todo momento, una complicidad que quedó patente tras el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro 2025. Ambas recurrieron a FaceTime apenas minutos después de conocer la noticia que las posiciona entre las favoritas de esta temporada de premios.

“Estoy tan orgullosa de nosotras. Estoy tan orgullosa de ella”, expresó Erivo en una entrevista con Variety, emocionada tras sumar su cuarta nominación a los prestigiosos premios. “¡No podía esperar para llamarla y decirle: ‘¡Hola, nominada al Globo de Oro!’ Es increíble poder compartir esto juntas”.

Por su parte, Ariana vivió el momento desde el asiento trasero de un auto camino al aeropuerto, con pañuelos en mano y luciendo una sudadera de la Universidad Shiz, un guiño a su personaje en la película. “Soy un desastre total, de verdad. Estoy tan agradecida. He estado llorando en FaceTime con mi mamá”, confesó entre risas y lágrimas.

Wicked ha roto varios récords, incluyendo el de mejor estreno para una adaptación de Broadway.Fuente: Universal Pictures

Wicked rumbo al Oscar 2025

¿Ha considerado Ariana Grande la posibilidad de un Oscar? Por ahora, la actriz prefiere no adelantarse. “¡Apenas pasaron cinco minutos desde que esto ocurrió! No tengo idea. Todo lo que sé es que estamos increíblemente agradecidas de que estas conversaciones estén ocurriendo y de ver el reconocimiento al trabajo. No sé qué seguirá, pero ya veremos”, declaró.

La cantante y actriz, quien soñó con interpretar a Glinda durante años, expresó entre lágrimas lo conmovedor que ha sido recibir tanto cariño del público y la crítica. “Siempre he respetado este papel [...] He admirado a todas las mujeres brillantes que lo han hecho antes que yo. Haber trabajado en esto por tanto tiempo y recibir este reconocimiento es simplemente extraordinario”, afirmó.

Además, Ariana dejó entrever su entusiasmo por explorar nuevas facetas en su carrera actoral tras su exitoso debut en el cine. “Por ahora, estoy tratando de mantenerme presente en este momento. Pero realmente me siento en casa como actriz, y espero encontrar más cosas que explorar en ese mundo”, concluyó.

Con cuatro nominaciones a los Globos de Oro 2025, incluyendo Mejor Película – Comedia o Musical, Wicked ya promete convertirse en un fenómeno tanto crítico como taquillero.Fuente: Universal Pictures

Las nominaciones de Wicked en los Globos de Oro 2025

El aclamado musical, protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande, no solo ha conquistado al público, sino también a los críticos. Wicked consiguió cuatro nominaciones: Mejor Película – Comedia o Musical, Mejor Actriz – Comedia o Musical (Erivo), Mejor Actriz de Reparto (Grande) y Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla.

La competencia por el codiciado premio a Mejor Película – Comedia o Musical, se enfrentará a una competencia feroz contra producciones como Emilia Pérez, Anora de Sean Baker, A Real Pain de Jesse Eisenberg, Challengers de Luca Guadagnino y The Substance de Coralie Fargeat.

La película cuenta con un elenco estelar liderado por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, quienes reinterpretan los papeles que hicieron historia en el teatro.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se entregan los Globos de Oro 2025?

La ceremonia de los Globos de Oro 2025 se celebrará el próximo 5 de enero en Los Ángeles, con la comediante Nikki Glaser como anfitriona. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de organizar los premios, anunció a los nominados el 9 de diciembre, reconociendo lo mejor del cine, la televisión y las actuaciones más destacadas de 2024.

