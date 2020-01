Tina Fey y Amy Poehler serán las presentadoras de los Globos de Oro 2021. | Fuente: Composición (AFP / IMDB)

Tan solo una semana después de los Globos de Oro 2020, los organizadores de estos galardones anunciaron que para el 2021 contarán, una vez más, con Tina Fey y Amy Poehler como presentadoras.



Estas dos comediantes saben perfectamente lo que es presentar los Globos de Oro, ya que fueron las maestras de ceremonias de estos premios en tres ocasiones: de 2013 a 2015.



Fey y Poehler, que recibieron críticas excelentes por su labor al frente de los Globos de Oro, tomarán así el relevo de Ricky Gervais, también muy popular en su papel de anfitrión de esta gala y que el pasado domingo la presentó por quinta ocasión, luciendo de nuevo un estilo provocador y muy ácido.



La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza cada año estos reconocimientos que tradicionalmente dan inicio a la temporada de premios, desveló el regreso de Fey y Poehler, pero no confirmó la fecha exacta en la que se celebrarán los Globos de Oro 2021.

Tina Fey y Amy Poehler condujeron los Globos de Oro en 3 ocasiones, de 2013 a 2015. | Fuente: Composición (AFP / IMDB)

"No se puede negar que la química cómica de Tina y Amy es contagiosa", dijo a Variety el presidente de HFPA, Lorenzo Soria. "Estamos deseando ver a este dinámico dúo volver al escenario de los Globos de Oro", añadió.



Fey y Poehler tienen un largo historial de trabajar juntas y están consideradas como dos de las cómicas más importantes y populares de Estados Unidos en los últimos años.



Ambas participaron en el longevo programa televisivo "Saturday Night Live"; triunfaron en el cine, delante y detrás de las cámaras, con "Mean Girls" (2004); y, posteriormente, han sido la pareja protagonista de las comedias "Baby Mama" (2008) y "Sisters" (2015).



Su última colaboración en el cine fue "Wine Country" (2019), película de Netflix protagonizada por Poehler con Fey en un papel secundario y que supuso el debut como directora de la primera.



Por separado, ambas artistas también alcanzaron un gran éxito: Fey destacó sobre todo con la serie para la pequeña pantalla "30 Rock" y Poehler brilló principalmente con la comedia televisiva "Parks and Recreation". (Con información de EFE).