Miles de personas llenan la Plaza San Pedro antes del concierto de Karol G, Andrea Bocelli y Pharrell Williams

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Plaza de San Pedro en el Vaticano fue testigo de otra jornada multitudinaria. Miles de personas acudieron desde temprano al lugar para ser testigos de Grace for the World, un concierto que reune a figuras de la música como Karol G, Andrea Bocelli, John Legend y Pharrell Williams.

El espectáculo pone fin a la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Basílica de San Pedro, que desde el viernes ha reunido en Roma a líderes internacionales, premios Nobel, figuras del ámbito cultural y medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos RPP.

Aunque el recital estaba programado para las 21:00 hora local (14:00 hora Perú), desde la tarde los accesos a la plaza ya estaban colmados. Entre banderas de numerosos países -con gran presencia de la tricolor colombiana-, los asistentes comenzaron a ingresar al recinto bajo estrictos controles de seguridad.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Karol G y Pharrell Williams encendieron al público desde las pruebas de sonido

Dos horas antes del inicio, mientras Karol G y Pharrell Williams realizaban las pruebas de sonido, el público ya coreaba sus nombres y lanzaba vítores al tenor italiano Andrea Bocelli y al cantante estadounidense Legend. El ambiente festivo convirtió los preparativos en una antesala vibrante.

No está prevista la presencia del papa León XIV en el concierto.



El evento musical, abierto al público y transmitido en directo a todo el mundo, no solo contará con celebridades internacionales, sino también con una exhibición aérea de 3 500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

Desde la Plaza de San Pedro, un concierto muy especial e inolvidable ❤#GraceForTheWorld, en vivo el 13 de septiembre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/0JAkGOVPBY — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) September 8, 2025