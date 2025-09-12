Últimas Noticias
El papa León XIV saluda a Pharrell Williams en la víspera de histórico concierto en el Vaticano

El papa León XIV saludó este viernes al cantante estadounidense Pharrell Williams (3d) en el Vaticano, en una audiencia celebrada un día antes de un concierto en la Plaza de San Pedro.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La Plaza de San Pedro ya está habilitada con multitud de sillas y accesos delimitados para albergar este 'macroconcierto', así como los distintos eventos que tendrán lugar durante las dos próximas jornadas.

El papa León XIV saludó este viernes al cantante estadounidense Pharrell Williams en el Vaticano, en una audiencia celebrada un día antes del histórico concierto Grace for the World (Gracia para el Mundo) en la Plaza de San Pedro en el que también se anunció la actuación de artistas como Karol G, John Legend o Andrea Bocelli.

En una imagen difundida por la Santa Sede, el autor de canciones célebres como Happy o Freedom saluda al sumo pontífice en la Sala Clementina vaticana vestido con una polera y unos lentes de sol.

El cantante acudió a la apertura del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025', que en su tercera edición congregará a miles de participantes y que concluirá mañana con un concierto en la plaza de San Pedro y con un espectáculo aéreo con 3.500 drones.

La artista colombiana Karol G ya se encuentra en la capital italiana, según mostró ella misma el pasado jueves con una imagen en la monumental Fontana di Trevi.

Roma será sede de debates sobre medioambiente, infancia, arte e inteligencia artificial

La Plaza de San Pedro, frente a la basílica homónima, ya está habilitada con multitud de sillas y accesos delimitados para albergar este 'macroconcierto', así como los distintos eventos que tendrán lugar durante las dos próximas jornadas.

Con este 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana', Roma será escenario de mesas redondas y encuentros sobre cuestiones como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, repartidos en espacios emblemáticos de la ciudad.

Durante su discurso, el papa estadounidense y peruano pidió una "alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados" en un mundo "marcado por conflictos y divisiones".

Tags
Pharrell Williams Papa León XIV Vaticano

