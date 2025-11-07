Del Tíbet al Grammy 2026: el dalái lama recibe su primera nominación a Mejor grabación de audiolibro

A sus 90 años, el líder espiritual tibetano competirá por un gramófono consolidando su influencia cultural y espiritual.

El dalái lama, líder espiritual del budismo tibetano, sorprendió al ser nominado a los Premios Grammy 2026 en la categoría de Mejor audiolibro, narración y cuentacuentos. Su trabajo, titulado Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el Dalái Lama), fue reconocido por su profundidad espiritual y su mensaje de paz interior.

El proyecto competirá con otras destacadas producciones, entre ellas Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, de Kathy Garver, Into The Uncut Grass, de Trevor Noah, Lovely One: A Memoir, de Ketanji Brown Jackson, y You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli, de Fab Morvan.

Esta nominación marca un nuevo hito en la historia del budismo tibetano en los Grammy, siguiendo el precedente del Lama Tashi, quien en 2006 fue el primer monje tibetano en ser nominado por su álbum Tibetan Master Chants.

A sus 90 años, el dalái lama continúa residiendo en Dharamshala, al norte de la India, donde ha vivido más de seis décadas en el exilio tras la ocupación china del Tíbet. Ganador del Premio Nobel de la Paz en 1989, el líder espiritual sigue siendo una de las voces más influyentes del mundo en temas de compasión, equilibrio y humanidad.

¿Contra quiénes compite dalái lama en los Grammy 2026?

Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story - Kathy Garver

Into the Uncut Grass - Trevor Noah

Lovely One: A Memoir - Ketanji Brown Jackson

Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama - Dalai Lama

You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli - Fab Morvan