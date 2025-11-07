Lista completa de nominados a los Grammy 2026: así queda la carrera por los premios más prestigiosos de la música

Los Grammy 2026 ya están en el centro de todas las miradas. La Academia de la Grabación reveló la esperada lista de nominados que competirán por los premios más importantes de la música. Desde los artistas consagrados hasta las nuevas promesas del año, la ceremonia promete reflejar lo mejor de la industria y reconocer a quienes marcaron tendencia con su talento y creatividad.
En esta nota podrás conocer la lista completa de nominados a los Grammy 2026, los detalles sobre cuándo y dónde se anunciarán, y todo lo que debes saber. Prepárate para descubrir quiénes podrían hacer historia en la próxima edición de los premios más prestigiosos de la música.
Lista completa de nominados a los premios Grammy 2026
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- MUTT – Leon Thomas
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor álbum pop
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Mayhem - Lady Gaga
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins
Grabación del Año
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER – Billie Eilish
- luther – Kendrick Lamar & SZA
- The Subway – Chappell Roan
Productor del Año No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Canción del Año
- Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- DtMF – Bad Bunny
- luther – Kendrick Lamar & SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER – Billie Eilish
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Interpretación Pop Solista
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela – KATSEYE
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
- 30 For 30 – SZA & Kendrick Lamar
Mejor Álbum de Rock
- private music – Deftones
- I quit – HAIM
- From Zero – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Idols – YUNGBLUD
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- MIXTEIP - J Balvin
- Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
- Naiki - Nicki Nicole
- EUB Delux - Trueno
- Sinfónico (En vivo) - Yandel
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out - Clips
- Glorious - GloRilla
- God Does Like Ugly’ - JID
- GNX - Kendrick Lamar
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Mejor álbum de música africana
- Love - Burna Boy
- With You - Davido ft. Omah Lay
- Hope & Lov - Eddy Kenzo / Mehran Matin
- Gimme Dat - Ayra Starr ft. Wizkid
- PUSH 2 START - Tyla
Mejor interpretación Metal
- Night Terror- Dream Theater
- Lachryma - Ghost
- Emergence - Sleep Token
- Soft Spine - Spiritbox
- Birds - Turnstile
¿Cuándo y dónde serán los premios Grammy 2026?
La Academia de la Grabación ha anunciado que los Premios Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en directo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.