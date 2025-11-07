Últimas Noticias
Lista completa de nominados a los Grammy 2026: así queda la carrera por los premios más prestigiosos de la música

Los Grammy 2026 revela la lista oficial de nominados y sorprenden las nuevas incorporaciones.
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La Academia de la Grabación reveló a los artistas que competirán por los premios más importantes de la música. Descubre quiénes lideran las categorías y las grandes sorpresas del año.

Los Grammy 2026 ya están en el centro de todas las miradas. La Academia de la Grabación reveló la esperada lista de nominados que competirán por los premios más importantes de la música. Desde los artistas consagrados hasta las nuevas promesas del año, la ceremonia promete reflejar lo mejor de la industria y reconocer a quienes marcaron tendencia con su talento y creatividad. 

En esta nota podrás conocer la lista completa de nominados a los Grammy 2026, los detalles sobre cuándo y dónde se anunciarán, y todo lo que debes saber. Prepárate para descubrir quiénes podrían hacer historia en la próxima edición de los premios más prestigiosos de la música. 

Lista completa de nominados a los premios Grammy 2026

Álbum del Año 

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny 
  • SWAG – Justin Bieber 
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter 
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice 
  • MAYHEM – Lady Gaga 
  • GNX – Kendrick Lamar 
  • MUTT – Leon Thomas 
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator 

Mejor álbum pop

  • SWAG - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • Mayhem - Lady Gaga
  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins

Grabación del Año

  • Abracadabra – Lady Gaga 
  • Anxiety – Doechii 
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars 
  • DtMF – Bad Bunny 
  • Manchild – Sabrina Carpenter 
  • WILDFLOWER – Billie Eilish 
  • luther – Kendrick Lamar & SZA 
  • The Subway – Chappell Roan 

Productor del Año No Clásico

  • Dan Auerbach 
  • Cirkut 
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave 

Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico

  • Amy Allen 
  • Edgar Barrera 
  • Jessie Jo Dillon 
  • Tobias Jesso Jr. 
  • Laura Veltz

Canción del Año

  • Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI 
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars 
  • Abracadabra – Lady Gaga 
  • Anxiety – Doechii 
  • DtMF – Bad Bunny 
  • luther – Kendrick Lamar & SZA 
  • Manchild – Sabrina Carpenter 
  • WILDFLOWER – Billie Eilish 

Mejor artista nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young 

Mejor Interpretación Pop Solista

  • DAISIES - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan
  • Messy - Lola Young

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

  • Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande 
  • Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI 
  • Gabriela – KATSEYE 
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars 
  • 30 For 30 – SZA & Kendrick Lamar 

Mejor Álbum de Rock

  • private music – Deftones 
  • I quit – HAIM 
  • From Zero – Linkin Park 
  • NEVER ENOUGH – Turnstile 
  • Idols – YUNGBLUD

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  • MIXTEIP - J Balvin 
  • Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
  • Naiki - Nicki Nicole
  • EUB Delux - Trueno
  • Sinfónico (En vivo) - Yandel

Mejor álbum de rap

  • Let God Sort Em Out - Clips 
  • Glorious - GloRilla 
  • God Does Like Ugly’ - JID 
  • GNX - Kendrick Lamar 
  • CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator 

Mejor álbum de música africana

  • Love - Burna Boy
  • With You - Davido ft. Omah Lay
  • Hope & Lov - Eddy Kenzo / Mehran Matin
  • Gimme Dat - Ayra Starr ft. Wizkid
  • PUSH 2 START - Tyla

Mejor interpretación Metal

  • Night Terror- Dream Theater 
  • Lachryma - Ghost 
  • Emergence - Sleep Token 
  • Soft Spine - Spiritbox 
  • Birds - Turnstile

¿Cuándo y dónde serán los premios Grammy 2026?

La Academia de la Grabación ha anunciado que los Premios Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en directo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. 

