Lista completa de nominados a los Grammy 2026: así queda la carrera por los premios más prestigiosos de la música

Los Grammy 2026 ya están en el centro de todas las miradas. La Academia de la Grabación reveló la esperada lista de nominados que competirán por los premios más importantes de la música. Desde los artistas consagrados hasta las nuevas promesas del año, la ceremonia promete reflejar lo mejor de la industria y reconocer a quienes marcaron tendencia con su talento y creatividad.

En esta nota podrás conocer la lista completa de nominados a los Grammy 2026, los detalles sobre cuándo y dónde se anunciarán, y todo lo que debes saber. Prepárate para descubrir quiénes podrían hacer historia en la próxima edición de los premios más prestigiosos de la música.

Lista completa de nominados a los premios Grammy 2026

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

MUTT – Leon Thomas

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor álbum pop

SWAG - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins

Grabación del Año

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – Billie Eilish

luther – Kendrick Lamar & SZA

The Subway – Chappell Roan

Productor del Año No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Canción del Año

Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

DtMF – Bad Bunny

luther – Kendrick Lamar & SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – Billie Eilish

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

DAISIES - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela – KATSEYE

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

30 For 30 – SZA & Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Rock

private music – Deftones

I quit – HAIM

From Zero – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Idols – YUNGBLUD

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

MIXTEIP - J Balvin

Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid

Naiki - Nicki Nicole

EUB Delux - Trueno

Sinfónico (En vivo) - Yandel

Mejor álbum de rap

Let God Sort Em Out - Clips

Glorious - GloRilla

God Does Like Ugly’ - JID

GNX - Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Mejor álbum de música africana

Love - Burna Boy

With You - Davido ft. Omah Lay

Hope & Lov - Eddy Kenzo / Mehran Matin

Gimme Dat - Ayra Starr ft. Wizkid

Ayra Starr ft. Wizkid PUSH 2 START - Tyla

Mejor interpretación Metal

Night Terror- Dream Theater

Lachryma - Ghost

Emergence - Sleep Token

Soft Spine - Spiritbox

Birds - Turnstile

¿Cuándo y dónde serán los premios Grammy 2026?

La Academia de la Grabación ha anunciado que los Premios Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en directo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.