Grammy 2026: Los Osbourne anuncian los nominados de las categorías que alguna vez ganó Ozzy

En una aparición sorpresa, la familia Osbourne recordó las históricas victorias del cantante y reafirmó su legado como una de las figuras más influyentes del rock.

Durante la revelación de los nominados a los Grammy 2026, Sharon Osbourne hizo una emotiva aparición junto a sus hijos Kelly y Jack Osbourne, generando gran expectativa.

La familia del icónico cantante británico presentó las categorías de Mejor Álbum de Rock y Mejor Interpretación de Metal, dos premios que en años anteriores fueron conquistados por Ozzy Osbourne, el legendario “Príncipe de las Tinieblas”.

“Hola, somos los Osbourne y la música siempre ha sido el centro de nuestras vidas. Hoy estamos muy orgullosos de representar a Ozzy”, comenzó diciendo Sharon. A ella se unió su hija Kelly: “Nos llena de alegría rendir homenaje a nuestro padre y anunciar a los nominados a los Grammy”.

“Nuestro padre ganó premios Grammy en ambas categorías, así que son especialmente valiosos para nosotros”, agregó Jack, antes de dar a conocer a los nominados.

¿Cuántos Grammys ha ganado Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne, considerado una de las figuras más influyentes del rock y el heavy metal, ha sido reconocido en tres ocasiones con el codiciado Grammy a lo largo de su carrera, tanto en su faceta como solista como en su etapa con Black Sabbath.

En la edición 65°, celebrada en 2024, el “Príncipe de las Tinieblas” se llevó dos estatuillas por su aclamado álbum Patient Number 9 (2022). Ganó el galardón a Mejor Álbum de Rock (Best Rock Album), consolidando su regreso tras varios años de complicaciones de salud. Además, obtuvo el premio a Mejor Interpretación de Metal (Best Metal Performance) por la canción Degradation Rules, en colaboración con Tony Iommi, su histórico compañero de Black Sabbath.

Una década antes, en 2014, Ozzy ya había subido al escenario de los Grammy junto a Black Sabbath para recibir el reconocimiento a Mejor Interpretación de Metal por el tema God Is Dead?, incluido en su disco 13 (2013). Este premio simbolizó el regreso triunfal de la legendaria banda británica tras más de cuatro décadas de historia.

En total, Osbourne suma tres Grammy ganados y más de ocho nominaciones.

Nominados a Mejor álbum rock y Mejor interpretación de Metal en los Grammy 2026

Mejor Álbum de Rock

private music – Deftones

I quit – HAIM

From Zero – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Idols – YUNGBLUD

Mejor interpretación de Metal

Night Terror- Dream Theater

Lachryma - Ghost

Emergence - Sleep Token

Soft Spine - Spiritbox

Birds - Turnstile